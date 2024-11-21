2024世界棒球12強賽4強超級循環賽在東京巨蛋登場，中華隊今（21）日上午11點於迎戰委內瑞拉，目前賽事還在透過直播進行當中，不過有許多人在台灣的觀眾，發現東京巨蛋現場「台灣人應援聲根本是主場等級」，不用麥克風、擴音設備都響徹雲霄，感動吶喊「台式應援最高！」

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12強賽4強超級循環賽在東京巨蛋登場，但不是人人都能直接衝往東京觀賽，許多心繫中華隊賽況的球迷，都只能透過線上轉播來感受現場的情況。不過連透過轉播，都能透過收音發現，現場只能聽到為中華隊的應援聲浪，響徹整個東京巨蛋。

▲12強賽4強超級循環賽在東京巨蛋登場，而中職各隊的應援團長也前往現場為中華隊賣力打氣。（圖／記者葉政勳攝）
▲12強賽4強超級循環賽在東京巨蛋登場，而中職各隊的應援團長也前往現場為中華隊賣力打氣。（圖／記者葉政勳攝）
中職會長蔡其昌也在Threads上發文驚呼：「請問在台灣的大家，有聽到我們台灣人在東京巨蛋的應援聲嗎？」並表示自己會在內外野跑來跑去，與球迷們相見歡。

▲許多熱血球迷遠赴東京為中華隊應援，聲勢更是直接成為主場。（圖／記者葉政勳攝）
▲許多熱血球迷遠赴東京為中華隊應援，聲勢更是直接成為主場。（圖／記者葉政勳攝）
而貼文下方也出現大批台灣粉絲感動留言，「人在上班中，但是心裡大聲的吶喊，被應援團的聲音感動了」、「東京巨蛋真的變我們主場了」、「三振喊超大聲啦，響徹雲霄了」、「都只有幫中華隊加油的聲音耶！對手壓力肯定很大」。

此次4強超級循環賽中華隊前三場皆為客場身分，擔任先攻球隊，休息室會被安排在一壘側。不過由於地主日本隊為全主場，因此不論先後攻都會使用一壘側休息室，因此在11月23日晚場中華隊位置將改在三壘側。中華隊為B組第2且原先取得參賽資格時世界排名低於美國，所以循環賽每場都是先攻，而日本隊不論先後攻都使用一壘側休息室。

🟡2024世界棒球12強超級循環賽中華隊位置

11/21 12:00 委內瑞拉VS中華
中華隊位置： 一壘側
11/22 12:00 中華VS美國
中華隊位置：一壘側
11/23 19:00 日本VS中華
❗中華隊位置：三壘側

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