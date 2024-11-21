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▲2024世界12強棒球複賽首戰，台灣隊長陳傑憲面對委內瑞拉投手絲毫不遜色，單場已敲3安猛打賞。（圖／記者葉政勳攝）

陳傑憲打率飆上6成！中華隊今（21）日移師日本東京巨蛋，進行世界12強棒球賽複賽，首戰交手Ａ組第1晉級的委內瑞拉。陳傑憲本次擔任中華隊隊長，表現突出，在「台韓大戰」2局下，轟出代表性的兩分砲，化身國際賽大砲。進入複賽後，陳傑憲首打席面對羅戈，就敲出左外野落地安打，4局上的第2個打席，雖然擊出穿越三壘側的強勁滾地球，形成安打，但試圖跑上二壘，結果不幸遭到快傳封殺。穩定的火力輸出，讓網友紛紛讚歎：「真的好強」、「沒有極限」、「瞄準大會最佳10人」、「當作打擊練習機在打」等。