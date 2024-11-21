陳傑憲打率飆上6成！中華隊今（21）日移師日本東京巨蛋，進行世界12強棒球賽複賽，首戰交手Ａ組第1晉級的委內瑞拉。面對中職洋投羅戈，中華隊隊長陳傑憲，擔任先發第3棒，延續預賽好手感，前3打席皆敲出安打，繳出猛打賞表現，打擊率更是飆上6成67，讓網友讚嘆：「真的沒有極限」。
作客東京不手軟 前3打席皆敲安
陳傑憲本次擔任中華隊隊長，表現突出，在「台韓大戰」2局下，轟出代表性的兩分砲，化身國際賽大砲。預賽前4戰總計敲出9支安打，打擊率6成、長打率高達8成，總共貢獻3分打點。
進入複賽後，陳傑憲首打席面對羅戈，就敲出左外野落地安打，4局上的第2個打席，雖然擊出穿越三壘側的強勁滾地球，形成安打，但試圖跑上二壘，結果不幸遭到快傳封殺。比賽6局上，陳傑憲敲出中間方向穿越安打，完成單場猛打賞，可惜隊友沒能延續攻勢，中華隊遲遲沒辦法得分。
在本場繳出猛打賞後，陳傑憲本次在12強賽，總共18個打數，敲出12支安打，打擊率來到可怕的6成67，包含1發全壘打並選到4次四壞球保送。穩定的火力輸出，讓網友紛紛讚歎：「真的好強」、「沒有極限」、「瞄準大會最佳10人」、「當作打擊練習機在打」等。
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陳傑憲本次擔任中華隊隊長，表現突出，在「台韓大戰」2局下，轟出代表性的兩分砲，化身國際賽大砲。預賽前4戰總計敲出9支安打，打擊率6成、長打率高達8成，總共貢獻3分打點。
進入複賽後，陳傑憲首打席面對羅戈，就敲出左外野落地安打，4局上的第2個打席，雖然擊出穿越三壘側的強勁滾地球，形成安打，但試圖跑上二壘，結果不幸遭到快傳封殺。比賽6局上，陳傑憲敲出中間方向穿越安打，完成單場猛打賞，可惜隊友沒能延續攻勢，中華隊遲遲沒辦法得分。
在本場繳出猛打賞後，陳傑憲本次在12強賽，總共18個打數，敲出12支安打，打擊率來到可怕的6成67，包含1發全壘打並選到4次四壞球保送。穩定的火力輸出，讓網友紛紛讚歎：「真的好強」、「沒有極限」、「瞄準大會最佳10人」、「當作打擊練習機在打」等。
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