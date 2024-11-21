我是廣告 請繼續往下閱讀

新北中信特攻球團今日(21日)宣布，與譚傑龍選手終止合約。中信特攻在聲明稿中表示，旗下之譚傑龍選手，已違反球團管理規範道德條款，對譚傑龍選手個人及球團所屬企業集團之社會形象帶來負面影響，經多方考量後，中信特攻球團決議與譚傑龍選手終止合約。中信特攻表示，球團除了對球員競賽場上的表現予以要求之外，也堅信維護道德規範對於團隊每一位成員都是不可或缺的職業素養，未來中信特攻將更加強化內部教育與監督機制，以確保團隊成員皆遵守道德規範，善盡企業社會責任。譚傑龍的IG如今已經關閉，顯然是發生了一些事情，根據知名YouTuber爆料，譚傑龍疑似是因為桃色風波，被裁掉，並且已搬離球隊宿舍了。但真實情況如何，仍有待球團和本人主動出面解答。