3600元不注意就直接送國庫！駕駛開車上路總是會記得要打方向燈，並且在夜間注意大燈的使用，但是車上許多燈究竟要在什麼時候開啟，可真的是很多人到現在都搞不清楚。近日就有網友分享自己在颱風下雨天開啟霧燈，結果遭到檢舉被開單，最少要被罰1200元，最高則是罰到3600元，引爆網友熱烈討論，直言：「法規規定不清也是很大的問題！」
一名網友在臉書社團「爆料公社」貼文指出「颱風天開霧燈怎麼了嗎？前車車主是不是吃飽太閒，這樣也要檢舉，10月3日全台颱風假，回彰化關心家人，一路上也有風雨，開個霧燈車速也不快，這樣也被檢舉，想問有什麼管道可以申訴的嗎？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「看起來根本不需要開霧燈被罰剛好而已」、「下雨天不開大燈開霧燈，被檢舉不是剛好而已嗎？」、「下雨天是開大燈，能見度差才開霧燈，警察接到檢舉都看不下去才寄給你」、「我覺得你最瞎的是不開大燈開霧燈.....但霧燈的使用時機確實很有爭議」、「霧燈的規定界線真的非常模糊，我就覺得視線不清楚為什麼不能開？」
霧燈使用時機搞錯、開錯會被開單！一堆駕駛搞不清楚
事實上，汽車設置的霧燈是有其氣候條件才能夠開啟，根據道路交通安全規則「非遇雨、霧時，不得使用霧燈」，而「前霧燈與頭燈不得連動，除非頭燈或前霧燈或車寬燈或尾燈點亮，否則後霧燈不得點亮，裝置前霧燈時，後霧燈應能單獨熄滅。」
常常在路上都會看到有許多車主雖然有開大燈，但前後霧燈也一同開啟，這樣並不會更亮，反而造成其他用路人眼睛的負擔，尤其是後霧燈。而上述該駕駛案例尷尬的點是，即便遇雨也應該優先開啟大燈而不是霧燈，並且在路況還能看清的情況下並不需要開啟霧燈，因此警方依「道路交通管理處罰條例」第42條規定處罰汽車駕駛人新台幣1200元以上3600元以下罰鍰。
霧燈、大燈規定模糊不清！違規檢舉通過界線駕駛超問號
然而如果屏除該事件的案例，很多駕駛都認為，交通規則當中霧燈以及大燈使用的定義模糊不清，像是霧燈「非遇雨、霧時，不得使用霧燈」，而大燈則是「遇雨、雪、濃霧、天色昏暗就要開啟」，這兩項讓許多民眾都紛紛表示：「到底怎樣的雨可以開霧燈」、「怎麼樣的雨是被判定為需要開大燈的雨」，讓很多駕駛都霧煞煞。
過去台南市議員郭鴻儀就接獲許多車主陳情，表示在路上接到違規罰單，理由都是「下雨沒有開啟大燈」，讓車主感到納悶「雨勢大小該如何認定」，在規則當中只載明「遇雨遇濃霧、雨、雪、天色昏暗或視線不清時，應開亮頭燈」，然而法規卻有更多的解釋空間，還有待進一步改善的規範。
《NOWnews》記者也實際訪問開車已有12年經驗的駕駛，李先生透露自己開車從未開過霧燈，只要下雨就會打開大燈，如此一來即便法規定義模糊不清，自己也不會因此而受罰；駕車15年的陳小姐也是同樣的作法，從來沒有收過相關罰單。只能說有開車的駕駛霧燈使用時機要自己掌握，大燈則是在下雨天就打開才能避開被檢舉的風險啊！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「看起來根本不需要開霧燈被罰剛好而已」、「下雨天不開大燈開霧燈，被檢舉不是剛好而已嗎？」、「下雨天是開大燈，能見度差才開霧燈，警察接到檢舉都看不下去才寄給你」、「我覺得你最瞎的是不開大燈開霧燈.....但霧燈的使用時機確實很有爭議」、「霧燈的規定界線真的非常模糊，我就覺得視線不清楚為什麼不能開？」
霧燈使用時機搞錯、開錯會被開單！一堆駕駛搞不清楚
事實上，汽車設置的霧燈是有其氣候條件才能夠開啟，根據道路交通安全規則「非遇雨、霧時，不得使用霧燈」，而「前霧燈與頭燈不得連動，除非頭燈或前霧燈或車寬燈或尾燈點亮，否則後霧燈不得點亮，裝置前霧燈時，後霧燈應能單獨熄滅。」
常常在路上都會看到有許多車主雖然有開大燈，但前後霧燈也一同開啟，這樣並不會更亮，反而造成其他用路人眼睛的負擔，尤其是後霧燈。而上述該駕駛案例尷尬的點是，即便遇雨也應該優先開啟大燈而不是霧燈，並且在路況還能看清的情況下並不需要開啟霧燈，因此警方依「道路交通管理處罰條例」第42條規定處罰汽車駕駛人新台幣1200元以上3600元以下罰鍰。
霧燈、大燈規定模糊不清！違規檢舉通過界線駕駛超問號
然而如果屏除該事件的案例，很多駕駛都認為，交通規則當中霧燈以及大燈使用的定義模糊不清，像是霧燈「非遇雨、霧時，不得使用霧燈」，而大燈則是「遇雨、雪、濃霧、天色昏暗就要開啟」，這兩項讓許多民眾都紛紛表示：「到底怎樣的雨可以開霧燈」、「怎麼樣的雨是被判定為需要開大燈的雨」，讓很多駕駛都霧煞煞。
過去台南市議員郭鴻儀就接獲許多車主陳情，表示在路上接到違規罰單，理由都是「下雨沒有開啟大燈」，讓車主感到納悶「雨勢大小該如何認定」，在規則當中只載明「遇雨遇濃霧、雨、雪、天色昏暗或視線不清時，應開亮頭燈」，然而法規卻有更多的解釋空間，還有待進一步改善的規範。
《NOWnews》記者也實際訪問開車已有12年經驗的駕駛，李先生透露自己開車從未開過霧燈，只要下雨就會打開大燈，如此一來即便法規定義模糊不清，自己也不會因此而受罰；駕車15年的陳小姐也是同樣的作法，從來沒有收過相關罰單。只能說有開車的駕駛霧燈使用時機要自己掌握，大燈則是在下雨天就打開才能避開被檢舉的風險啊！