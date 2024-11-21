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▲網友分享自己在下雨天開啟霧燈，結果被前車車主檢舉遭到開單，至少被罰款1200元起跳。（圖/爆料公社）

▲汽車設置的霧燈是有其氣候條件才能夠開啟，根據道路交通安全規則「非遇雨、霧時，不得使用霧燈」，否則將會吃上罰單，最低1200元起。（圖/爆料公社）

▲過去有許多車主因為下雨天沒有開頭燈被檢舉開罰，讓他們非常納悶「怎麼樣的雨才要開頭燈？標準是什麼？」（圖/台南市議員郭鴻儀提供）

3600元不注意就直接送國庫！駕駛開車上路總是會記得要打方向燈，並且在夜間注意大燈的使用，但是車上許多燈究竟要在什麼時候開啟，可真的是很多人到現在都搞不清楚。近日就有網友分享自己在一名網友在臉書社團「爆料公社」貼文指出貼文曝光後，不少網友紛紛回應「看起來根本不需要開霧燈被罰剛好而已」、、「霧燈的規定界線真的非常模糊，我就覺得視線不清楚為什麼不能開？」事實上，汽車設置的霧燈是有其氣候條件才能夠開啟，而上述該駕駛案例尷尬的點是，然而如果屏除該事件的案例，很多駕駛都認為，交通規則當中霧燈以及大燈使用的定義模糊不清，，這兩項讓許多民眾都紛紛表示：過去台南市議員郭鴻儀就接獲許多車主陳情，，在規則當中只載明「遇雨遇濃霧、雨、雪、天色昏暗或視線不清時，應開亮頭燈」，《NOWnews》記者也實際訪問開車已有12年經驗的駕駛，只能說有開車的駕駛霧燈使用時機要自己掌握，大燈則是在下雨天就打開才能避開被檢舉的風險啊！