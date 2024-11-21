我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部勞動力發展署北分署，本月初遭爆1名員工，疑似因遭到分署長謝宜容職場霸凌，在辦公室輕生引發熱議，海科館長陳素芬也在10月遭爆霸凌館內工作人員。對此，教育部回應，已派員前往調查，針對新增的相關事證，將移交採購稽核小組持續調查。國民黨今（21）日召開記者會，直指先前揭露海科館長陳素芬霸凌下屬案件，海科館卻迄今沒動作，國民黨智庫副執行長凌濤再爆，海科館甚至還對內調查吹哨者是誰，直到現在整個海科館還在恐怖調查的氛圍中。另外，凌濤更點名，陳素芬是林右昌的子弟兵，海科館的標案也疑似涉及陳素芬家族濫用權力，相關案情都呼籲政院徹查。教育部於113年10月30日派員（終身教育司、人事處、秘書處、政風處）前往海科館進行人事管理、利益衝突及採購程序之初步的行政調查，而針對新增的相關事證，將移交採購稽核小組持續調查。為釐清陳館長是否涉及管理不當及職場霸凌，教育部已成立調查小組，並遴聘三位具心理學、法學及社會心理專業的外部專家參與調查程序。調查期間，陳館長已先行請假，由副館長代理其職務，以確保調查工作不受影響。針對海科館員工，教育部已透過海科館人事室向海科館全體員工宣導職場霸凌防治及申訴規定，以確保員工知悉相關權益保障。教育部表示，持續推動職場霸凌防治宣導，教育部人事處將再次對部內全體同仁說明職場霸凌防治相關規定與申訴管道，如接獲任何職場霸凌的具體反映，亦將立刻展開調查與處理。教育部強調，職場霸凌防治是機關管理的重要責任，本部將秉持公正客觀的態度，妥善處理本案，並致力於提供所有員工一個安全、健康的工作環境。