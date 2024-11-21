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勞動力發展署的北分署本月初驚傳員工在辦公室輕生，生前疑似遭受嚴重職場霸凌，引起社會關注，賴內閣上自總統、下自行政院長、勞動部長皆出面道歉，至今仍不見分署長謝宜容露面，對此，國民黨立委鄭麗文狠酸：「勞動部調查擠牙膏，就怕謝宜容不開心，這個謝宜容到底哪位、是誰？太想認識她了！」鄭麗文昨（20）日上節目表示，勞動部部長、次長連日出來道歉、落淚，就為了保護謝宜容一個人，她怒批謝宜容「完全缺乏勞動意識，謝的主管更是如此！」並接著點名：「除了謝宜容要負責任外，勞動部長也應負責。」鄭麗文痛批何佩珊連日出現救火、落淚，「哭可以解決問題嗎？哭一哭就沒事啦？」、「妳怎麼帶領勞動部？公信力在哪裡？全國職場可以指望妳嗎？下台吧妳。」鄭麗文嚴肅表示，員工加班是因為主管無能，「我如果讓我的同仁加班，該做的工作沒有辦法在上班時間內做完，有時候當然是不得以的，大家也知道立法院狀況多，有時要甲動、半夜要去排隊、一大早要去等門，但我如果一天到晚讓我的員工加班，表示我非常無能，將帥無能才會累死三軍，但謝宜容好像以此為樂？」