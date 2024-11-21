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▲「台灣第一女優」吳夢夢從成人平台SWAG出道，這幾年不斷往AV界發展。（圖／翻攝吳夢夢FB）

▲吳夢夢目前主要收入來源是Onlyfans，積極在做理財規劃。（圖／翻攝吳夢夢臉書）

「台灣第一女優」吳夢夢從成人平台SWAG出道，這幾年不斷往AV界發展，也不時會在社群平台上分享AV界的生態環境，和粉絲們互動，日前她在社群平台Threads上透露，有人說她已經財富自由，但她9月的分潤是2萬4千多元，讓外界十分驚訝，對此，她也解釋這只是和片商的分潤，她的片酬還是很高，但有價無市，並不如外界想得輕鬆，讓網友忍不住驚呼：「只領這樣？」吳夢夢在Threads上發文表示，「看到有一派人說吳夢夢早就財富自由了，這是我9月的麻豆分潤，目前上架98部。」並曬出一張對話截圖，只見對方傳訊息寫道，9月1日至30日在APP銷售影片分潤款項，結算金額是 5千9百多人民幣 ，等於是新台幣2萬4千多元 ，讓不少粉絲忍不住驚呼：「只領這樣！？為什麼那麼少」、「真的是辛苦錢」、「跟我想像中的差距很大。」然而也有人質疑，「這是後期吧？早期一部15萬不是嗎？還沒加影片分潤？」、「選擇性披露誰都懂。」對此，吳夢夢回應，這些確實是分潤金額，「跟YTR一樣，拍好影片上傳平台，從平台給的分潤，跟片商邀約我當演員的片酬不一樣，我現在片酬還是很高」，但就有價無市，她有先將自己過去的收入都存起來，拿去投資基金、股票。吳夢夢也再發文解釋，她目前的主要收入是Onlyfans，過去8年間的收入也都有存起來，「雖然我這個人的片片在中國市場持續低迷，但我有很努力在拓展市場（IG有三個英文帳）。」她強調自己的市場是在歐美，而不是亞洲，「目前拍攝方向，也有往歐美喜歡看的鏡位去調整，不用替我擔心，我只是在華語市場沒行情而已。」