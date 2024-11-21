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一名勞動力發展署北分署員工於本月初在辦公室內輕生身亡，生前疑似遭受嚴重職場霸凌，東森新聞昨（20）日報導北分署內人心惶惶，大家都擔心自己成為下一個被霸凌的目標，員工直問：「誰來幫我們心理輔導？」，另有員工的心情隨筆寫下「心有餘悸」、「創傷會被掩蓋，但永遠不會痊癒」等語。東森新聞昨日取得勞動部員工近日心情隨筆，字裡行間透露出心裡重傷難以痊癒：「不少人提到往事仍心有餘悸，聽到錄音檔彷彿回到那段煎熬時光，壓在心口的恐懼是職場霸凌創傷，它們也許被歲月掩蓋，但永遠無法痊癒。」除了心裡的恐懼被重新喚醒，勞動部員工更寫下內心疑問：「分署長這樣的人為何能搭直升機一般一路升遷，下層聲音無法傳進上級耳中，惡劣工作文化早已吞噬員工的健康和熱忱。」北分署員工透露，死去的同仁這次是用「血淚」把謝宜容送走，更質問：「勞動部說分署長需要心理輔導，那誰來幫我們心理輔導？」