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勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑似不堪長期職場霸凌輕生，各界矛頭紛紛指向分署長謝宜容，勞動部的調查報告更引發眾怒，總統賴清德與行政院長卓榮泰都為此致歉。而謝宜容為什麼能升分署長，外界一度認為是勞發署長蔡孟良的愛將，但民進黨立委陳瑩質疑，應該有更高層。民進黨立委楊曜20日質詢時問，謝宜容在當分署長前只當過科長，沒當過組長也沒當過副署長，有足夠的職務經驗和領導能力，卻可以破格空降擔任分署長，為什麼會有這樣的任命？蔡孟良沉默數秒，才低調說，「會自我反省」。不過稍後陳瑩質詢則說，謝宜容佔的是「簡任缺」，按照人事法規，蔡孟良根本沒有權力，決定或推薦謝宜容出任分署長，一定是上面有人交辦，才能破格拔擢謝宜容，蔡孟良卻要自己擔下來，當時同意謝宜容上任的人到底是誰？這中間的門神究竟是誰？勞動部一定要徹查清楚，給往生者一個交代。蔡孟良低調承認，涉及分署首長，確實需要跟長官先報告、經過同意。