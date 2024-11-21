2024世界棒球12強賽4強超級循環賽火熱開打，不過由於中華隊在今（21）日對上委內瑞拉與明（22）日對上美國的比賽都是午場11點開打，許多球迷都只能一邊上班一邊關心賽況。而稍早中華隊在5局出現滿壘1出局的得分機會卻無功而返的當下，更有許多球迷直接大叫出來，心碎喊「真的太傷了」。
回顧本場比賽5局上，由中華隊展開進攻，此時委內瑞拉先發投手羅戈退場，接替投手羅德里格斯（Ronny Rodríguez）投球出現亂流，讓中華隊在1出局的情況下，直接攻佔滿壘，而且還輪到打擊狀況相當好的「惡魔貓男」陳晨威打擊。
一般來說這時候只需要展先基本功，將球打高打遠到外野，被接殺也能讓在三壘跑者回來得分，不過陳晨威卻站著遭到三振，形成兩出局。此時委內瑞拉又更換投手，下一棒林立雖擊出深遠高飛球，但遭接殺，三出局留下滿壘殘壘，直接大中計。
當下情況發生後，立刻有許多球迷在網路上哀號「滿壘一出局沒得分真的太傷了啦」、「剛剛應該有很多家庭電視螢幕破掉了」、「剛剛辦公室直接傳出陣陣哀嚎聲」。
回顧中華VS委內瑞拉的比賽內容，本場委國啟用八位投手輪番上陣，還在5局上半開啟了滿壘劇場，最終卻安全下庄。而中華隊打線本場比賽比賽敲出7支安打，比委內瑞拉6支還要多，但打線卻無法串連，反觀委內瑞拉僅靠一支Carlos Pérez的兩分砲，終場就以2:0帶走勝利。
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一般來說這時候只需要展先基本功，將球打高打遠到外野，被接殺也能讓在三壘跑者回來得分，不過陳晨威卻站著遭到三振，形成兩出局。此時委內瑞拉又更換投手，下一棒林立雖擊出深遠高飛球，但遭接殺，三出局留下滿壘殘壘，直接大中計。
當下情況發生後，立刻有許多球迷在網路上哀號「滿壘一出局沒得分真的太傷了啦」、「剛剛應該有很多家庭電視螢幕破掉了」、「剛剛辦公室直接傳出陣陣哀嚎聲」。
回顧中華VS委內瑞拉的比賽內容，本場委國啟用八位投手輪番上陣，還在5局上半開啟了滿壘劇場，最終卻安全下庄。而中華隊打線本場比賽比賽敲出7支安打，比委內瑞拉6支還要多，但打線卻無法串連，反觀委內瑞拉僅靠一支Carlos Pérez的兩分砲，終場就以2:0帶走勝利。
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