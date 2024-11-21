我是廣告 請繼續往下閱讀

勞動部北分署公務員輕生案，北分署長謝宜容昨發聲明，除表明有造成下屬同仁感受不適之處，願虛心改進外，卻不認輕生案與領導風格有關。對此，民進黨立委洪申翰今（21）日表示無法接受聲明，認為謝未來可能會卸責；民進黨發言人吳崢也說，民進黨態度是「霸凌零容忍」，霸凌不該出現在任何場域。勞動部昨召開考績會議處，謝宜容記兩大過免職，謝宜容隨後發布公開道歉聲明外，也另委由律師發聲明，除坦言領導不當，造成同仁們受挫受傷並承受重大身心壓力等情事，卻也提到，依勞動部行政調查報告認定，謝宜容未針對關係人個人有任何行政直揮監督管理上施壓、失當舉措。民進黨今召開「怕輸就翻桌！？藍白強修史上最嚴選罷法真相」記者會。對於謝宜容聲明，洪申翰認為，謝宜容在做法律戰攻防，接下來她應會撇清責任，但因為這是人命問題，謝宜容接下來可能會想盡辦法，在司法程序中脫罪、卸責，從民進黨立場來說，當然沒法接受這樣的聲明，「聲明內容也跟我們對實際狀況的理解不同」。吳崢則說，民進黨態度是「霸凌零容忍」，霸凌不該出現在任何場域，不論公部門、私部門，因此總統賴清德、行政院長卓榮泰昨天都表態致歉，卓榮泰也表示會將全案移送檢調，同時要調查各部會有無霸凌行為，「這都是必要措施，希望可以和政府一起營造更合理的工作環境」。