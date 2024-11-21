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隨著年底腳步逐漸靠近，年終花費的需求也不斷增加，從購物季各種優惠到年終獎金規劃，每一分資金都需要好好打理，加上隨著川普再次當選美國總統，市場不確定性增加，不少投資人也轉趨觀望，找尋資金暫時避風港，銀行趁勢推出新台幣高利存款專案，更強調無腦存，活存年息1.435%無上限，揪人最高享年息2.6%。遠東商銀推出Bankee社群銀行的客戶不需費時解任務就能享有1.435%利率，且存款金額無上限，新戶使用推薦碼開戶，推薦人與被推薦人皆能獲得6個月內新台幣5萬元存款額度2.6%優惠存款利率，個人透過社群圈機制最高可享高達新台幣500萬額度的2.6%活存高利，輕鬆累積可觀的第二桶金，且能自由彈性提領運用。不僅如此，還有新台幣4個月期1.66%的短天期高利定存方案，單筆最低新台幣 1 萬元「新資金」即可起存，定存開單張數無上限，只要手邊有錢，就可以隨時存進來。不過，要注意單張定存金額上限為新台幣 300 萬元，活動至今年12月31日。滙豐銀行也針對數位存款帳戶客戶推出新台幣高利活存專案，以加碼至2.4%的年利率，上限金額高達新台幣100萬元，只要在今年12月31日止，符合參加資格的「卓越理財」及「運籌理財One能戶」數位存款帳戶客戶，可享有完整3個月期的高利活動，期滿最高可獲得新台幣6000元的利息。渣打銀今（21）日也宣布「乘龍快利」台幣活存優惠利率專案，當月新台幣活存新資金200萬元以上，可享加碼年利率到2%，若VISA金融卡消費達檻額外加0.1%，全新合格優先理財貴賓再加碼0.1%，因此合計最高2.2%。而當月新台幣活存新資金80萬元也可享加碼年利率到1.8%，若VISA金融卡消費達檻額外加0.1%，全新合格優先理財貴賓再加碼0.1%，因此合計最高2%。活動登錄期間今年11月21日起至明年2月20日止。台新銀行則提供「新優利2台幣定存專案」，12個月期年息高達1.88%，最低10萬元新資金即可參加，專案活動限額並限時至12月31日截止。以單筆存入金額299萬元為例，定存12個月，累計利息為5萬6212元，平均每月利息則為4684元，換算每月領取的利息可以購買便利超商104杯大杯美式咖啡（45元），定存不僅保本還能以利息收入賺取日常花費。王道銀行新台幣6個月定存年利率也有2.2%，只是限新資金，即民眾於申辦當天個人帳戶內台外幣存款總餘額，相較今年9月30日存款餘額所超出的金額，為可參與此優利方案的金額，單筆最低起存金額為新台幣2萬元，單筆上限300萬元，每人可承作筆數達99筆。此外，LINE Bank也有新資金定存專案，6個月至10個月期均享年利率1.93%，百元起存，每位客戶最多存10筆，最高存3千萬元。