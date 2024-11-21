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勞發署員工遭職場霸凌輕生亡，震驚社會，遭控霸凌員工的勞發署長謝宜容神隱多日終於在20日晚間道歉，但堅稱員工輕生與他的領導風格無關；且同時發出12點律師聲明駁斥近期外界對她的各項指控。對此，媒體人張禹宣指出，謝宜容的12點聲明，就是要跟總統賴清德、行政院長著榮泰對著幹。張禹宣今（21）日在網路直播節目《董事長開講》表示，謝宜容委由律師所發出的聲明不只在嗆聲，她還在規避自己的司法責任，「她知道自己現在很有可能被檢調找上門，他們從一開始就設想好這個劇本，所以才救護車如何啊，不在場證明啊，搞一堆。」張禹宣說，現在賴清德、卓榮泰說要把這件事送檢調追查，謝宜容就是要跟他們2人對著幹，她的12點律師聲明不是嗆媒體，而是已經準備好要跟總統、行政院長對著幹，「意思說『我絕對不會有罪的啦！你辦不了我啦！我沒有責任』，所以她很多用語都說現場同仁回報、現場同仁表示、根據相關資料，她的意思就是說『我都不知道，我都是第三者，我是局外人』」，這份聲明就是想要脫罪。