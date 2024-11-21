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▲韓韶禧（左）主演的電影《暴雪》今年10月在韓國上映，片中有精彩女女感情戲。（圖／JEONJU IFF | 전주국제영화제 YouTube）

▲韓海仁（如圖）搭檔韓韶禧主演女同志電影，不惜剃成平頭演出。（圖／JEONJU IFF | 전주국제영화제 YouTube）

韓國女星韓韶禧18日迎來31歲生日，雖然她今年3月一度捲進柳俊烈與惠利的戀情被當小三，但人氣依舊居高不下。韓韶禧果斷分手後，之前主演的女同志電影《暴雪》（又譯大雪）終於在今年10月於韓國上映。片中韓韶禧主動告白並親吻對手演員，女女螢幕初吻讓粉絲看了心動不已，紛紛大讚韓韶禧：「姐姐實在太會了」。韓韶禧日前也在IG曝光慶生照，盛世美顏一點都沒崩壞，2天時間就吸引244萬粉絲按讚。韓韶禧以模特兒身分出道，近年轉型演員靠著美豔外型在韓劇中屢屢爆紅，18日她迎來31歲生日，也在IG貼出多張慶生照；只見韓韶禧剪了清秀短髮，戴上玩具鑽石項鍊、耳環，還手拿魔法棒，看起來清純動人。而韓韶禧和男神朴敘俊主演的Netflix韓國驚悚劇集《京城怪物2》今年9月上檔，也獲得不錯口碑；韓韶禧在劇中武打片段多，演技更加突破，女打仔的形象也深植人心。除此之外，韓韶禧2019年就定檔拍攝的的女同志愛情電影《暴雪》也在今年10月於韓國上映，劇情描述兩名女子從高中到出社會都持續維持的友誼，隨著不斷接近而萌生愛意，是否會往戀人的道路邁進，還是因性別而漸行漸遠，要觀眾進戲院才能一探究竟。《暴雪》釋出的預告片相當誘人，韓韶禧在劇中上演主動進攻的一方，還獻出第一個女女螢幕初吻，看點滿滿，但不確定何時會在台灣上映。粉絲看了預告片段則紛紛留言討論，「她個性真的超有魅力」、「從《夫妻的世界》就很喜歡她，演什麼像什麼」、「不管男生女生都會被煞到的美」、「她是我心目中最美的韓國女演員」。《暴雪》其實是韓韶禧的第一部大銀幕作品，和她飾演對手戲的女演員是韓海仁，對台灣觀眾來講較為陌生。這次在劇中，韓海仁還剃成平頭，犧牲相當大；她過去還曾拍攝過小眾作品《分手的目的》、《奇奇妙妙》、《我的血腥戀人》等，這次在《暴雪》中會與韓韶禧擦出怎樣的精采火花，讓觀眾非常期待。