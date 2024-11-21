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勞動部勞動力發展署北分署長謝宜容霸凌爭議持續延燒，前勞動部長許銘春也遭外界質疑任內特別拔擢謝宜容。對此，許銘春今(21)日再度澄清，謝宜容借調到部長室大約2年時間，分署人事問題，都會尊重署長考量。因此針對媒體報導說是她拔擢謝宜容，交代要升任謝宜容，「完全沒有這回事」。許銘春今天前往高雄市苓雅區港口慈濟宮，再次針對謝宜容疑似霸凌案一事，接受媒體聯訪。許銘春指出，今年2月20日王安邦約談謝宜容，這件事情她真的不知道，她在事情發生後，是看到媒體報導才知道。但此事照理說約談後要向上呈報，但也沒有，若依她處理事情的態度，有牽涉到任何職場霸凌，一定是零容忍，如果陳情有往上呈報，她一定會送政風調查，若有霸凌情形，一定要懲處，否則就還當事人清白，這才是政風存在的意義。許銘春強調，若當時王安邦約談謝宜容這件事情有往上呈報，她當時一定會處理，但因為當時沒呈報，錯失處理的機會，身為時任勞動部長，她都要承受，對於當時沒有及時知道謝宜容的狀況來處理，她表達歉意與遺憾。