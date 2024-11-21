我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2024世界12強棒球賽，中華隊對戰委內瑞拉，「老虎」黃子鵬先發，前三局完美壓制，但第四局挨了一發2分砲。（圖／記者葉政勳攝）

▲陳晨威站著不動被三振，第5局中華隊錯失大好機會。（圖／葉政勳攝）

中華隊今（21）日以0：2敗給委內瑞拉，超級循環賽首戰落敗，也是本屆世界12強賽首度遭到對手完封。本場比賽台、委形成一場投手戰，與委內瑞拉靠著Carlos Perez的關鍵2分砲突破僵局相比，中華隊今天整體攻勢其實更多，但是4、5兩局對方給機會，沒能把握，尤其陳晨威5局上一出局滿壘、3壞球時，站著不動被三振，對勝負的影響相當大，非常可惜地吞下關鍵一敗。這一場比賽中華隊先發投手黃子鵬其實已經做到他該做的了，4又2/3局只被敲5安打，丟掉2分，這絕對是不算太差的內容，在此之前他面對多明尼加和古巴，總計7又1/3局的投球沒有被敲安、也沒丟分，已經盡到本分。中繼、後援投手也維持小組賽的狀態，持續將比分維持在2分差，沒有讓對手將分數拉開。最可惜的還是中華隊今天進入到第2輪之後，4-5局其實都有進攻機會，不過可惜都留下殘壘，有跑壘上的誤判、好球帶沒守好，適時一擊沒有出現，導致球隊處於落後。此役我國有3打席打者是站著不動被三振，除了說可惜之外，也說明今天台灣打者對於主審好球帶的掌握不是這麼好。畢竟雖然守著自己好球帶沒問題，但是也需要看臨場狀況，不應該猜測對方會不會投進來，或是主審會不會舉，該破壞掉就該破壞掉。打線無法串聯，球隊儘管有7支安打比委內瑞拉還多，卻無法換回分數，其實不僅讓戰局持續處於劣勢，也打擊著中華隊的士氣。其中又以陳晨威在5局上的失手最為可惜，一人出局滿壘的情況下，他又先取得3個壞球，這是中華隊全場最好的一次得分機會。對比對韓國一戰，兩出局滿壘，陳晨威第一球就積極出棒掃出滿貫砲；這一次似乎有點在消極在等待，最終結局是等來了3顆好球、站著不動被三振，一分都無法打回來。他後面一棒的林立雖然推得不錯，可惜落點位置不好、遭到被接殺，由於兩出局了，所以也沒有高飛犧牲打機會。從比賽結果來看，這似乎就是勝負分野。另外就是第四局陳傑憲安打硬衝二壘，但被對方快傳二壘出局，後面曾頌恩敲出長打，結果也是錯失一次得分機會。這一場比賽也給予中華隊教訓，每一場比賽的臨場表現要更快，主審好球帶要很快調整，不同好、壞球數的攻擊策略要去調整，防守性的揮棒還是要更確實。之後對上美國和日本，低比分的比賽還是可能出現，就看中華隊能否進行修正。曾豪駒總教練賽後也提到，「短期盃賽就是掌握關鍵一擊的人最有機會，我們今天沒能掌握。但我還是相信我們的選手我相信他們做得到。」超級循環賽階段，4場比賽連著4天進行，中華隊只有12小時可調整。