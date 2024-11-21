我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Messenger 加入了高畫質視訊通話，同時語音留言功能也一起上線。（圖／官方提供）

▲這波的升級讓 iPhone 的 Siri 深度整合，透過語音指令通話或發送訊息。（圖／官方提供）

Meta今（21）日宣布替 Messenger 通話功能加入3項全新升級功能，包括語音通話時影像更清晰的 HD 視訊，讓對話聲音更清楚的背景降噪功能，同時新增語音留言，還能透過 Siri 免動手，動口即可直接開啟 Messenger 進行通話或發送訊息。《NOWnews》實際更新發現，台灣地區更新後上述三項功能都使用，對於通話功能都能有感進化。根據Meta表示，全球Messenger 用戶的總通話時間已超過 70 億分鐘，使用過程中不少用戶總覺得少了一些什麼，針對用戶敲碗許久的功能，Meta這次的更新版一次全給。Messenger 通訊加入了高畫質視訊通話和降噪音效，提供用戶更高品質的視訊和通話品質，因HD 畫質會消耗較大的網路流量，當通話時在WiFi環境下，HD 畫質才會是預設開啟，如果是行動網路的情況下，為避免流量使用過多，需要進入通話設定手動開啟。除了提高視訊和通話品質，這是還加入了留言功能，當撥打 Messenger 通話時好友無法立即接聽電話時，只要點擊「錄製訊息」，就能留下視訊或語音留言，方便對方稍後回撥。接收方也能進階調整語音訊息的播放速度，提供1.5倍、２倍的速度。這波的升級讓 iPhone 的 Siri 深度整合，讓處理訊息和通話變得更簡單，當外出或忙碌時，可以透過語音指令通話或發送訊息。實際使用，只要說出嘿 Siri， 發送 Messenger 給某某好友，接著再說出訊息內容，不用動手就能發送訊息，相當方便。