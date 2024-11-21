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▲賈永婕的老公王兆杰（左）贊助101點燈活動，然而賈永婕（右）PO文放閃後卻被網友質疑公器私用。（圖／賈永婕IG）

▲賈永婕發文「道歉」12次，小S現身留言力挺好友。（圖／賈永婕IG）

▲賈永婕（左）接下101董事一職後，總是話題不斷。（圖／賈永婕IG）

女星賈永婕自從擔任台北101大樓董事長一職後，一舉一動總是受到外界熱烈關注。日前老公王兆杰點燈101告白寫下「德杰集團，永婕同心」，卻遭外界質疑公器私用。賈永婕對此澄清一切符合流程，並在IG上發文，以幽默口吻連續「道歉」12次，而好友小S（徐熙娣）也留言力挺，直言：「不懂的人～I’m sorry」。賈永婕的老公王兆杰日前贊助台北101大樓點燈，除了慶祝中華隊打入四強前進東京，還告白「德杰集團，永婕同心」，賈永婕也PO出放閃合照後，然而夫妻倆卻被質疑公器私用。賈永婕則解釋，此次的公益點燈活動集結了10個企業做捐款點燈，共將捐出800萬元，丈夫也是捐款的企業主之一，一切都符合流程。賈永婕昨（20）日又在社群連續「道歉」12次：「我道歉不應該公開放閃、我道歉不應該打破慣例官僚、我道歉不應該太有創意、我道歉不應該認真幫中華隊應援…我道歉不應該號召企業捐款偏鄉還被質疑公器私用、我道歉一直讓101上熱搜整天都是新聞、我道歉一直有活動讓同仁很忙、我道歉加放國慶煙火、我道歉讓101第一次公益捐款，還勞動加開臨時董事會、我道歉自從到任後業績比同期成長10多%，讓同仁人仰馬翻、我道歉辦50/50棒球展讓觀景台人均成長1000多人，日本遊客一直來、我道歉棒球展又有更多收藏品來包含中華隊的。」小S力挺好友，現身留言區寫下：「我要為我有這麼棒的朋友道歉，因為不是每個人都可以真正感受到她的努力、正直、善良！不懂的人～I’m sorry。」賈永婕也回覆小S道：「我要道歉我的朋友小S平常很ㄎㄧㄤ，但在關鍵時刻就會清醒。」