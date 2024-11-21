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國安局「少將研究委員」謝靜華今年2月1日晚間酒後失態，涉嫌在人行道旁強吻已婚女子，經不知名路人錄影並上傳到網路供人瀏覽，在調查過程中，謝靜華還提供不實訊息給調查人員，導致國安局的說明引發外界誤解，監察院13名審查監委今（21）日以全數通過彈劾，全案將移送懲戒法院審理。對此，國安局表示，尊重監察院審查結果，並配合後續懲戒法院之審理。謝靜華強吻事件嚴重傷害國安局形象，讓國安局長蔡明彥震怒並下令徹查，經過調查後謝靜華記2大過並列為優先汰除名單，並將全案事證移送監察院調查，監察院今天做出彈劾的決定。以下為監察院今日公告彈劾案文及其審查決定書，彈劾案全文：一、被彈劾人於113年2月1日晚間宴飲酒後失態，在行人道旁強吻已婚乙女，經由不知名路人錄影並上傳至網路供人瀏覽、流傳，於同年2月5日經新聞媒體披露後，引發民眾負面評論，嚴重損及特勤人員與政府形象，核有重大違失。二、國安局於同年2月2日知情後，立即通知被彈劾人至該局說明案情，被彈劾人接受調查過程期間，表示乙女在臺北某公司上班，並提出乙女以非真實姓名所出具之聲明書，嗣後媒體及立法委員於2月間向該局詢問本案事況及乙女是否為公務員身分，該局經再次詢問被彈劾人，渠仍堅稱乙女姓名為上開假名且在民間科技公司任職，非公務員，致該局以此錯誤資訊對外說明，引發外界誤解，後續引發新聞媒體報導及網路留言等負面評論，並致侵犯乙女之人格尊嚴，洵屬重大違失。三、國安局為特種勤務及國家情報工作主管機關，工作任務涉及總統等國家重要人士之近身警衛安全，以及維護國家安全與利益等重大事項，對於其形象與品格之要求，較一般公務員更為嚴謹。被彈劾人竟酒後失態強吻乙女，未能恪遵謹慎勤勉規範，言行失檢，並於國安局調查過程中，亦違反公務員之誠信義務，提供不實訊息給調查人員，致該局以此錯誤資訊對外說明，遭媒體或立法委員之批評及質疑，使該局陷入事況處理危機，另經媒體傳播所生影響，嚴重損害該局信譽及形象，以及公眾對於該局誠信及公正行使職務之信心，衍生公眾對該局執行隱密情報工作之疑慮，以私害公，至為灼然。四、被彈劾人上開行為，斲傷影響國安特勤人員之聲譽及形象，有違公務員服務法第6條之規定，情節重大，爰依憲法第97條第2項及監察法第6條之規定提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。針對監察院通過彈劾國安局少將謝靜華案，國安局回應表示，「本案係本局主動依法移請監察院進行審查，本局尊重監察院審查結果，並配合後續懲戒法院之審理。本局將持續加強同仁法紀宣教，若有違失行為，本勿枉勿縱原則，依法處理，以維紀律。」