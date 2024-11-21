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▲峮峮（右）與妮可（左）昨日就搭機飛往東京，為中華隊熱血應援。（圖／峮峮IG）

▲峮峮（左）與妮可（右）今日稍早現身東京巨蛋右外野應援區，開心帶動現場氣氛。（圖／妮可IG）

▲峮峮（右起）、妮可、Wendy、Rina、嘎琳意外登上東京球場看板。（圖／Rina IG）

▲中華隊應援團「CT AMAZE」成員包含秀秀子（左）、Jessy（右）等啦啦隊女神，自費飛往東京幫12強賽的中華隊應援，推掉台灣活動估損失10萬元。（圖／Jessy IG）

世界12強棒球賽複賽今（21）日揭開序幕，中華隊首戰對決委內瑞拉，目前正在東京巨蛋開打。然而這次東京巨蛋並沒有提供啦啦隊應援舞台，不少中職啦啦隊女孩們也自費赴日為台灣球員加油。今日稍早有球迷在東京球場外目擊中信兄弟啦啦隊人氣成員峮峮（吳函峮）的身影，她不畏10度低溫穿著熱褲，不僅如此，還與其他啦啦隊女孩們一同登上外野廣告看板，引發粉絲討論。峮峮昨日在IG限動曬出與同隊Nicole妮可（楊昀蓁）一同拿著護照準備前往東京的畫面，而今日稍早，不少粉絲也目擊兩人現身東京巨蛋右外野台灣的應援區，興奮地在現場帶動氣氛。除此之外，峮峮、妮可、「CT AMAZE」成員嘎琳、樂天桃猿應援團長Rina等人還意外登上外野廣告看板。根據《TVBS新聞網》報導，目前東京溫度僅10度以下，峮峮與其他女孩竟不畏10度低溫穿著短褲，受訪時峮峮也坦言確實有點冷，不過有感受到大家的熱情，並喊話希望台灣能順利拿下勝利。此次中華隊晉級複賽，東京巨蛋未提供啦啦隊應援平台，不過中華隊應援團「CT AMAZE」成員，包含秀秀子、Jessy、嘎琳、小映、璦昀等啦啦隊女神們決定自掏腰包，飛往東京為球員熱血應援。而據悉此次日本行，每位女孩分別花了5到8萬元不等，不少人還推掉原定工作行程，承受近10萬元的收入損失，不過大家仍為了棒球應援樂在其中。