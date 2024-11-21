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▲康裕成要求市府針對坊間盛傳有其它高球業者要接手經營，甚至指涉建商要在球場蓋房子等說法，請市府詳細說明清楚。（圖／高市議會提供

澄清湖高雄高爾夫球場何去何從？高雄市議會議長康裕成、副議長曾俊傑在今(21)日的議會總質詢時共同關心近日備受矚目的澄清湖高雄高爾夫球場未來規劃。市長陳其邁在詢答時表示，高雄高爾夫球場未做水土保持且使用違禁農藥，廢水夾雜農藥汙染流入澄清湖中，危及大眾用水安全，市府以市民權益為優先，必須收回用地回歸生態使用。議長康裕成今天利用副議長曾俊傑總質詢時間與曾俊傑共同質詢，康裕成要求市府針對坊間盛傳有其它高球業者要接手經營，甚至指涉建商要在球場蓋房子等說法，請市府詳細說明清楚。曾俊傑則表示，該球場位係於澄清湖、金獅湖、三民區本和里等的中央地帶，佔地60公頃的廣大綠地，涉及大眾飲用水安全及未來極端氣候的防範，各界都十分關注後續發展。在市府收回用地後有何規劃使用?他認為周邊地區因極端氣候淹水嚴重，增建一座滯洪池刻不容緩。市長陳其邁則重申市府站在維護公共安全角度收回該用地重新規劃，他表示，高雄市三民區淹水熱區的本館路及本和里(金獅湖雙湖公園一帶至寶珠溝)，該區至少要53萬噸滯洪量才能因應一百年防洪頻率，經市府多次會勘，高雄高爾夫球場未做水土保持也發現其使用違禁農藥，廢水夾雜農藥汙染流入澄清湖中，危及大眾用水安全，市府以市民權益為優先，必須收回用地回歸生態使用。針對康議長的質疑，工務局長楊欽富斬釘截鐵地說，不會讓其他業者承接經營球場，且除了當公園使用外，也不會有其他開發計劃。且依據《飲用水管理條例》規定，飲用水保護區用地不可能交由其他業者經營或開發。目前政策方向是收回當作公園使用。楊欽富指出，該球場有60公頃緊鄰澄清湖，屬於飲用水水源水質保護區內，原本就是公園用地，未來除了規劃為公園使用，也可朝向建置防滯洪生態大公園規劃。且該用地一路延伸到澄清湖、金獅湖雙湖公園，様仔林埤、澄清湖棒球場，往南更延伸至衛武營，整體近500多公頃綠地。未來都可以朝大公園概念進行整體規劃。楊欽富也認為，飲用水水源水質保護區禁用農藥，高爾夫球場須以農藥維護草皮，所以不能繼續當球場使用。未來將優先納入專家意見、市民參與及環評做整體規劃。