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▲2024世界12強棒球賽，中華隊對戰委內瑞拉，「老虎」黃子鵬先發，前三局完美壓制，但第四局挨了一發2分砲。（圖／記者葉政勳攝）

2024世界棒球12強賽4強超級循環賽，中華隊在今（21）日對上委內瑞拉最終以2:0惜敗，先發投手「老虎」黃子鵬繳出優質好投，僅在4局下被對手敲出一支2分全壘打，不過在轉播鏡頭上，就有球迷發現黃子鵬退場之後露出了有些不甘心的表情，心疼打氣：「已經投很好了！」回顧本場中華隊VS委內瑞拉的比賽，委國派出的先發投手是台灣球迷相當熟悉的富邦悍將的洋投羅戈，台灣則由樂天桃猿低肩側投的名投「台製潛水艇」黃子鵬先發。在比賽初期雙方先發都展現驚人壓制力，屢屢讓打者們無功而返，直到4局下黃子鵬的球路有偏高趨勢，隨後就被Carlos Perez逮到機會，敲出2分打點的全壘打，也是黃子鵬本屆賽會首度失分。至於對手先發羅戈，也同樣在4局只被敲出3支安打，而隊友守備也幫忙，委內瑞拉左外野手的雷射肩更讓台灣隊長陳傑憲誤判情勢，被阻殺在2壘前。黃子鵬最後主投4又2/3局，被敲出5安打，並因為Carlos Perez的全壘打丟了2分，但投球內容依舊相當優質。就有球迷在Threads心疼表示看到黃子鵬在5局退場休息時被拍到的表情，直呼：「子鵬你已經很棒很棒了，看到他不甘心的表情我真的要心疼死。」不少球迷也紛紛留言鼓勵，「」、「他向大家證明中職也能養出好投手」、「其實投的不錯了，就是運氣不好，其他隊員也很拼，想把分數追回來，但今天運氣就是不在我們這邊」、「子鵬還是我心目中的王牌」、「他投的超好棒！我覺得他好帥」。