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選罷法明天進院會表決 黨內傾向拚「連署附身分證影本」先三讀
記者林怡昕／台北報導
立法院長韓國瑜昨召集朝野協商，針對國民黨版《選罷法》修正草案，連署時應附上身分證影本等並無共識，韓國瑜裁示此案依議事規則處理，明天將在院會表決三讀。據了解，由於民眾黨並不支持「提高罷免門檻」，因此，國民黨團明天傾向先三讀「連署門檻加嚴」相關條文。
國民黨團書記長林思銘今天提及，《選罷法》部分關於落實查核機制的查嚴查密版本，跟昨天在內政委員會審查的版本不一樣，一個是連署過程落實查核，一個是罷免同意票必須高於被罷免人當選票數，這是對當選人較公平的修法，兩者層次不同。
林思銘表示，查核連署加嚴加密的版本明日是否會在立法院會三讀通過，國民黨立場是要經過明早黨團大會，透過民主機制來做決定，目前無法告知。
不過據了解，由於民眾黨表態並不支持「提高罷免門檻」，三讀表決時恐有變數，因此，國民黨內傾向明天先三讀「連署門檻加嚴」相關法條。