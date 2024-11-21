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（中央社東京21日綜合外電報導）日本首相石破茂參加在南美洲舉行的國際會議後，已在今天上午返抵日本。日媒除了統整他這次出訪的成果，也引述數名消息人士彙整這次訪問行程中出現的「3個意外」。日本放送協會（NHK）報導，石破茂本月14日從日本啟程，先後到秘魯與巴西出席亞太經濟合作會議（APEC）與二十國集團（G20）高峰會議，與其他領袖交換貿易、投資、地區情勢等相關意見。此外，他也利用APEC領袖會議期間與中國國家主席習近平舉行場邊會談，確認兩國關係朝建設性且穩定的方向發展，並同意即使雙方有意見分歧之處，也會持續舉行會談。另外，石破茂當時也分別與美國總統拜登以及韓國總統尹錫悅進行個別會談之外，也出席日美韓三國領袖會談確認合作。日本電視台（Nippon TV）指出，石破茂這次為期8天的南美洲之行，單是交通時間就達48小時，隨訪的日本電視台記者採訪數名相關人士之後，統整出石破茂這次訪問期間的「3個意外」。其一是石破茂與各國領袖談話時出現的「意外」人名。這次國際會議期間，近距離觀察石破茂的外務省相關人士透露，在非正式會談中「意外」的話題為「美國下一任總統川普」。消息人士透露，秘魯舉行晚宴之前，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）曾向石破茂提到「怎麼看（美國）下一任總統川普？」，而這次一連串的行程中，除了安華之外其他領袖也曾經提及類似話題。有外務省幹部透露，「對美國而言，最重要的盟友為英國，其次是日本。日本如何面對川普政府，是全球、尤其是亞洲各國關心的事務」，因此各國領袖的目光也聚焦在石破茂與川普之間的關係。其二的「意外」是，關於石破茂如何說明暫緩與川普的會談，日本政府內部「意外地」意見不同。石破茂原本尋求在南美洲一系列的國際會議結束後，回程時赴美會晤川普，不過石破茂當時在出訪地秘魯受訪時說，川普陣營表示，許多國家都提出跟川普舉行領袖會談的要求，但受限美國「洛根法」（Logan Act），現階段川普不會跟任何國家領袖舉行會談。報導指出，儘管當時石破茂親自解釋此事，然而是否要說明美方提出的理由，日本政府內部出現不同的聲音。有外務省的高層認為「顧及與川普方面的信任，不應該公開美方的說明」，不過據稱石破茂對此「意外地」提出不同的意見，覺得「應該清楚地向國民交代取消會談的原因。」第三個「意外」是日中領袖會談時習近平方面的一個舉動。根據多名與會的日本政府人士透露，中方當時在會談中主動引述語出孟子的「自反而縮，雖千萬人，吾往矣！」。而據說這是被石破茂視為「政治導師」的前日相田中角榮時常提到的一句話。某位日本政府高階官員聽到這些，解讀為「當時田中首相在輿論反對之際，達成日中邦交正常化。如今儘管日本輿論對中國多有批評，但這似乎在傳遞訊息，希望石破首相以領導力推動雙邊關係改善。」石破茂結束一系列的訪問行程後，搭乘政府專機於今天上午飛抵羽田機場。他接下來將著手制定包含因應物價上漲在內的新型經濟對策，以及編列作為經濟對策財源的追加預算，同時準備面對在11月28日起召開的臨時國會。（譯者：楊惟敬/核稿：嚴思祺）1131121