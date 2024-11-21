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▲委內瑞拉捕手 Carlos Pérez 的一發2分砲，導致中華隊12強複賽首戰吞敗。 （圖／WBSC提供）

2024世界12強棒球4強複賽，中華隊今（21）日在東京巨蛋對決委內瑞拉，台灣全場敲出7支安打雖然優於對手，不過無法有效串連，反觀委內瑞拉雖然只有6安，但4局下一發2分砲奠定勝基，，曾在 MLB 出賽一年累積6轟，打擊更是宰制3A等級。回顧本場「台委大戰」，台灣先發投手黃子鵬狀況依舊不錯，，不過在四局下，Carlos Pérez逮中黃子鵬偏高的失投球，一棒掃出左外野2分砲，讓委內瑞拉一路領先到比賽結束。委內瑞拉先發捕手 Carlos Pérez 今年34歲，本屆12強棒球A組預賽，；本場比賽，Carlos Pérez 分別面對黃子鵬2次、張奕1次，繳出3打數1安打的成績單，唯一一轟就是左右比賽的2分打點全壘打。Carlos Pérez 本屆是委內瑞拉的一號捕手，和同名的弟弟一起入選國家隊，，189個打席中揮出6轟，打擊率2成26、上壘率2成93、長打率0.650。單看大聯盟成績平平，但若往下看到3A，Carlos Pérez在2024年，；2022年在洛磯隊3A，也有，由此可知這位打者的火力貨真價實，也足以扛起委內瑞拉國家對第4棒。作為對比，台灣好手張育成，生涯在大聯盟共出賽235場，650個打席敲出121支安打、20發全壘打、打擊率2成04；張育成生涯在3A，則是1008個打席，繳出打擊率2成64、31轟的成績。