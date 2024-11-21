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203公分中華隊新生代長人譚傑龍，曾在2020年傳出遭情色詐騙，被側錄不雅影片，當時陳建州還為此出面，近日又傳出桃色風波，今天被所屬球團中信特攻球團給開除。2020年譚傑龍傳出遭情色詐騙，被有心人士惡意側錄不雅影片，還有其他受害者多達20人以上震撼台灣籃壇，譚傑龍當時所屬球團出面滅火，稱事發在2017年，當時譚傑龍還是未成年，已陪同報案，陳建州當時也嚴正表態，年輕球員是無辜受害者，呼籲各界保護涉世未深的年輕球員。日前，知名YouTube頻道爆料，譚傑龍因桃色風波已經被裁掉並搬離球隊宿舍，隨後更有網友曝光疑似不雅影片，引爆網路上大量討論。今天譚傑龍所屬球團正式宣布將其開除，「旗下之譚傑龍選手，已違反球團管理規範道德條款，對譚傑龍選手個人及球團所屬企業集團之社會形象帶來負面影響，經多方考量後，中信特攻球團決議與譚傑龍選手終止合約。」目前譚傑龍個人IG已關閉，目前球團和球員本人都未直接承認是否因桃色風波而離隊。特攻總經理劉志威則表示，牽涉第三方及個人隱私，不便多做說明。