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勞動部北分署長謝宜容疑涉職場霸凌致下屬輕生，被勞動部記兩大過免職，對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（17）日質疑，這件事發生迄今17天，真相是什麼？社會很大程度上還被矇在鼓裡，並詢問兩件事，第一，「往生者名字刻意被隱匿」，再來「沒有高層官員前往靈前致哀，太不尋常」。公務員之死引發社會譁然，游盈隆表示，這件事發生迄今17天，真相是什麼？社會很大程度上還被矇在鼓裡。游盈隆提到，站在人道立場上，人民想問的至少有兩點，第一，含寃含恨往生者迄今只知姓吳，連名字都被刻意隱匿，失去生命，外界卻連他名字都不知道，對不起往生者，「如果說這牽涉個資問題，當年洪仲丘事件發生時，並沒這個問題」。第二，游盈隆說，11月4日迄今17天，照民間習俗已經過了頭七、二七、快三七了，沒有高層官員前往靈前致哀，太不尋常了，如果講行政效能與效率，這次事件的處理和八掌溪事件及洪仲丘事件，也大相逕庭。游盈隆提到，2000年7月22日，傍晚發生八掌溪事件，隔天一早行政院長唐飛親自主持檢討會議，釐清事件真相與相關人員責任，最後由副院長游錫堃請辭負起責任，扁政府快刀斬亂麻只花不到4天。游盈隆說，2013年7月4日，洪仲丘案發生，軍方從頭到尾約25天處理，最後由國防部長高華柱請辭收場。游盈隆直言，這次勞動部調查基層公務員輕生事件，嚴重遷延時日，真相迄今不明不白，責任歸屬不清不楚，繼續延宕下去，人民的怒火將一發不可收拾。