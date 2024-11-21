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▲臺灣觀光代言人圭賢也有拿過同款喔熊頸枕。（圖／觀光署資料照片）

2024世界棒球12強賽4強超級循環賽在東京巨蛋登場，中華隊挺進四強，出發前的送機記者會上，觀光署「臺灣喔熊」特別送給隊員喔熊娃娃頸枕在網路上爆紅，讓不少球迷敲碗想買同款，目前喔熊頸枕雖然售完，但據悉近期即將補貨，另外還有不少喔熊授權商品還是開放購買。中華隊在本屆世界棒球12強賽中成功挺進4強，前進日本東京巨蛋，出發前的送機記者會上，觀光署臺灣喔熊也來到現場揮旗打氣，並送上喔熊娃娃祝福，這款喔熊娃娃還能變成實用頸枕，也瞬間在社群平台吸引網友注意，詢問哪裡還能買到。臺灣喔熊是觀光署超級任務組組長，根據觀光署官方資料，喔熊生日是12月3日，射手座，身高180公分，相當於7杯珍珠奶茶疊羅漢，最具特色的是身上有觀光署T字樣、橘色披風與充滿愛心的屁股，還有堂妹嗨熊。而這次球員收到的喔熊頸枕外表是一隻可愛玩偶，但拉開拉鍊後，一秒鐘就變身頸枕，成為機上、車上旅途實用小物，先前臺灣觀光代言人圭賢也有拿過同款。目前這款喔熊頸枕在網路上已經缺貨，據悉近期會盡量補貨，另外在由農業部農村發展及水土保持署臺中分署所扶植的農產品牌山守現網站上，還有許多喔熊授權商品開放民眾購買。