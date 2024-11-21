我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Shazam在2018 年加入 Apple之後更加進化，功能上和蘋果整合度更高，2024年已經突破1000億次。（圖／官方提供）

▲Shazam音樂辨識軟體能更有效率的結合Apple Music，辨識出來的歌曲直接加到播放列表和資料庫內即可收聽。（圖／手機截圖）

喜歡聽音樂的樂迷們對於《Shazam》這款App應該不陌生，向來有「搜歌神器」之稱，當聽到一首樂曲想知道是哪曲名或主唱是誰時，打開《Shazam》即可辨識，幾年前已經成為蘋果旗下的一份子。蘋果今（21）日公佈《Shazam》從推出以來至今已經辨識超過1,000 億次，相當於為地球上每個人辨識了 12 首歌。《Shazam》 是在2002年於英國以簡訊服務推出，當時要撥打2580，將手機對準音樂來源辨識歌曲，之後會透過簡訊接收歌曲名稱和藝人資訊。但真正讓音樂辨識技術觸及數百萬使用者，是 2008 年在App Store 推出Shazam，2011 年夏天已經辨識超過 10 億首歌曲，2018 年加入 Apple之後，Shazam就更加進化，功能上和蘋果整合度更高，2024年已經突破1000億次。近期在iOS 和 macOS 上的音樂辨識功能，讓使用者能快速辨識周遭或 App 內的音樂，使用耳機時也適用。最新的 watchOS 更新更進一步，將 Shazam 以小工具形式加進「智慧型堆疊」，在附近偵測到音樂時，會主動建議使用音樂辨識功能。對於經常移動的使用者，Shazam 整合至最新 iPhone 和 Apple Watch 機型的「動作」按鈕，只需長按即可辨識音樂，認識歌曲變得更加容易。Shazam 也強化了 Android 使用者的體驗，最新的 Wear OS 更新讓使用者能直接從手錶辨識歌曲。還有Shazam 的「快速設定」可讓使用者直接取用歷史記錄。根據蘋果官方統計，Shazam 的辨識次數已突破 1,000 億次，相當於為地球上每個人辨識了 12 首歌。如果一個人需要每秒用 Shazam 辨識一首歌曲，連續 3,168 年才能達到 1,000 億次辨識。此外，Shazam Predictions 2023 成員 Benson Boone 所創作的《Beautiful Things》是今年第一首達到 1,000 萬次辨識的歌曲，也是最快達成的，花了 178 天，而今年夏天巴黎奧運期間，Kavinsky 的《Nightcall》成為一分鐘內被辨識最多次的歌曲。