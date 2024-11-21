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▲嘎琳幫中華隊加油。（圖／嘎琳提供）

▲峮峮（右起）、妮可、Wendy、Rina、嘎琳意外登上東京球場看板。（圖／Rina IG）

世界12強棒球賽進入複賽，中華隊成功挺進東京巨蛋，球迷熱情高漲。「樂天女孩」嘎琳結束台北大巨蛋的應援後，立即與樂天團長Rina、若潼自費飛往東京為中華隊助陣。她興奮表示：「雖然來回機票貴了些，但就是想幫中華隊加油！」來回機票花費約2萬4千元，嘎琳透露：「一確定晉級東京，我就立刻搶票，還算划算！」女孩們還意外登上東京巨蛋看板，讓到場的台灣網友看了都笑說：「就像是在台北大巨蛋！」中華隊昨（20）日整裝出發前往東京，桃猿球員陳晨威、林立、莊昕諺等人以筆挺黑西裝亮相機場，宛如時裝秀吸引目光。嘎琳則與Rina特地入住東京巨蛋附近酒店，期待近距離見證國際賽。嘎琳激動地說：「這是我第一次應援國際賽，既緊張又期待！相信中華隊會有精彩表現。」剛完成台北密集應援的嘎琳終於能稍作喘息，她笑稱：「19日休息一天後，20日就馬上飛東京，昨天睡得特別好！」到達東京後，她已規劃好美食行程，「昨天吃了拉麵，接下來特別想嚐日本和牛！」今日中華隊首場迎戰委內瑞拉，嘎琳身穿藍色球衣搭配法批，以中華隊配色為選手加油，並感動地表示：「能在台下和球迷一起應援，真的感受到團結熱血！」令人驚喜的是，女孩們意外登上東京巨蛋看板，成為焦點，引發球迷搶拍合影。此外，現場的日本球迷還送上美食，讓嘎琳感動地說：「能和球迷一起分享這樣的時刻太難忘了！」而在台灣的樂天女孩也用其他方式力挺中華隊，像是孟潔將於23日於桃園市政府參與應援活動，與本地球迷共同為中華隊加油，持續點燃棒球熱情！