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國安局「少將研究委員」謝靜華今年2月1日晚間酒後失態，涉嫌在人行道旁強吻已婚女子，經路人錄影並上傳到網路供人瀏覽，在調查過程中，謝靜華卻提供不實訊息給調查人員，導致國安局的說明引發外界誤解，監察院13名審查監委今（21）日以全數通過彈劾，全案將移送懲戒法院審理。對此，民眾黨立委林憶君表示，這種害群之馬，重創國安局形象，早就該汰除了。立院外交及國防委員會召委林憶君表示，這位國安局少將，先是體測成績造假、又是酒後違法亂紀，竟然還提供不實訊息給調查人員，這種害群之馬，重創國安局形象，早就該汰除了。林憶君說，國安局是非常重要的情報機構，蔡明彥局長應該要啟動內部調查，看還有多少違法亂紀的事情，還給所有奉工守法的同仁一個乾淨的職場，也確保國安局可以繼續擔當國家情報的重要梁柱。針對監察院通過彈劾國安局少將謝靜華案，國安局回應表示，「本案係本局主動依法移請監察院進行審查，本局尊重監察院審查結果，並配合後續懲戒法院之審理。本局將持續加強同仁法紀宣教，若有違失行為，本勿枉勿縱原則，依法處理，以維紀律。」