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▲劉鏡清提到，這次2個比較有趣的體驗，就是自己遇到美國總統拜登，兩人一起自拍。劉鏡清提供

2024年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC）甫結束，國發會主委劉鏡清今（21）日受訪分享自己在APEC與美國、日本、菲律賓及泰國都有所接觸，更驕傲地說，自己換到許多國部長、次長通訊軟體「WhatsApp」，讓各國交流可以更迅速、暢通。劉鏡清這次在APEC會議分享兩個報告，包括非正式經濟轉型為正式經濟，包括如何提升婦女、原住民等經濟弱勢群體的經濟賦權，以及減少食物浪費等，透過台灣經驗分享給全球。而對於這次參加APEC的趣聞，劉鏡清提到，這次2個比較有趣的體驗，就是自己遇到美國總統拜登（Joe Biden）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、日本首相石破茂時都有機會一起自拍。其次，這次出席APEC他一有機會就去跟各國部長、次長換WhatsApp，所以這次一口氣集結泰國、菲律賓、馬來西亞及墨西哥的部長、次長級的WhatsApp，可以隨時快速交流。他也特別提到，過去馬來西亞過去與台灣不太往來，但這次他主動與外交部長穆罕默德．哈桑（Mohamad Hasan）順利換到WhatsApp。至於換到WhatsApp有甚麼好處，劉鏡清舉例，他與菲律賓交流時談到菲國每度電高達新台幣7元至8元，對方的經貿次長就說明，最近有新法規，針對重大投資就可以享有電費半價，對方就把最新規定傳給他，他再傳給有興趣到菲律賓投資的台商，讓整個互動速度快速許多。另外，這次會議他與同樣是從企業界轉戰政界的泰國商務部長Pichai Naripthaphan也相當多互動，當對方在演講時，他也在台下幫忙拍照，再用WhatsApp傳給對方。而當得知，Pichai孫子在台灣學中文，因此也邀請對方來台灣過來交流，藉機在台灣舉辦台泰的經貿活動，主要聚焦在彼此的投資合作議案。他結論說，會議只有2天的短暫時間，要怎麼交心很難，「至少我們離開了會場，我們還是有一些溝通管道」，這種通訊媒體可以讓國與國之間的溝通更順暢，不再需要email往來。