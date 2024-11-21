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▲安芝儇昨日分享一系列短髮照片，立刻引發粉絲關注。（圖／安芝儇IG）

▲安芝儇跟粉絲開玩笑，故意把長髮修圖成短髮，事後才跟粉絲解答真相。（圖／安芝儇IG）

▲朴騏良這次也有到台灣看12強韓國隊比賽，安芝儇曾被譽為是「朴騏良接班人」。（圖／朴騏良IG）

▲李晧禎（左起）、安芝儇、南珉貞、趙娟週這次也被經紀公司「2S Spotainment」派到12強球場上應援。（圖／2s_enter_tw IG）

27歲的韓籍啦啦隊女神安芝儇是台灣台鋼雄鷹啦啦隊WING STARS的一員，過去多以長髮示人的她，昨（20）日卻突然在IG分享一組短髮美照。只見安芝儇把頭髮剪到肩上耳下的長度，看起來清爽俐落，但這其實是透過AI後製而成，安芝儇並非真的剪頭髮了。該組照片曝光後，火速吸引4.9萬名粉絲按讚，有人大讚安芝儇短髮也很好看，但也有粉絲認為小安長髮才是最正的，掀起討論。安芝儇來台發展後，IG粉絲人數不斷攀升，目前有69萬人追蹤。昨日她在IG分享一組自己身穿白色洋裝，搭配俏麗短髮的照片，立刻掀起網友關注。粉絲看了都紛紛留言討論，「好優雅」、「女神剪頭髮了嗎？」、「不～～小安的頭髮剪短了」、「長髮短髮都很好看欸」，也有粉絲看出端倪，覺得照片有些不對勁，留言問道：「是AI讓小安變短髮嗎？」原來，安芝儇根本沒去剪頭髮，而是透過AI後製，把長髮修成短髮。小安今日也在限時動態中解答，貼出同一套造型的長髮照片，調皮的她只是想跟粉絲開個小玩笑。而安芝儇目前不僅是WING STARS的一員，同時也是韓國首爾友利銀行職業排球、韓國水原足球俱樂部啦啦隊的成員，經常台灣、韓國兩地跑，行程相當緊湊。這次世界棒球12強賽，B組賽事在台灣開打，安芝儇也和其他韓籍女神一起到大巨蛋、天母棒球場應援，隊友包含李晧禎、南珉貞、趙娟週，都是實力不容小覷的「最強外援」。另外，安芝儇在剛出道時，因為出眾的表現曾被譽為是「朴騏良的接班人」；朴騏良是韓國職棒第二代啦啦隊4大隊長之一，跳了17年的啦啦隊，這次12強賽她也有現身台灣替韓國隊應援，在場邊的身影被粉絲捕捉，直呼不愧是「韓國啦啦隊始祖」。