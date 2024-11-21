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林家正「閃電牽制」超神！2024年世界12強棒球複賽，中華隊首戰交手A組第一的委內瑞拉，雖然以0：2惜敗，但在投手、守備端都有亮眼表現。中華隊和委內瑞拉的比賽，在前3局形成投手戰，一路維持0：0平手，比賽進行到7局下，中信兄弟投手黃恩賜登板接替張奕的投球任務，首打席被Jermaine Palacios敲出安打，陷入1出局、一壘有人局面。這次「閃電牽制」，也讓外文主播高聲讚嘆，甚至是日本職棒（NPB）的官方社群帳號都轉發了這次的精彩美技。