林家正「閃電牽制」超神！2024年世界12強棒球複賽，中華隊首戰交手A組第一的委內瑞拉，雖然以0：2惜敗，但在投手、守備端都有亮眼表現。尤其是7局下，中華隊本次當家捕手林家正，上演了快傳牽制的美技，幫助投手黃恩賜化解壘上有人危機，不僅外語主播高聲讚嘆，賽後連日本職棒的官方社群帳號，也都轉發了這部影片。
黃恩賜三振 林家正秀牽制美技
中華隊和委內瑞拉的比賽，在前3局形成投手戰，一路維持0：0平手，直到4局下，委內瑞拉才靠著Carlos Perez的兩分砲取得領先，然而，中華隊投手群一路死守分差。
比賽進行到7局下，中信兄弟投手黃恩賜登板接替張奕的投球任務，首打席被Jermaine Palacios敲出安打，陷入1出局、一壘有人局面。黃恩賜在下個打席，面對本季還有在大聯盟出賽的Ehire Adrianza，結果讓他揮空三振。
此外，經驗豐富的林家正，不動聲色地在雙膝跪地的姿勢下，揮臂快傳一壘，讓Jermaine Palacios回壘不急，遭到牽制出局，完成另類三振。這次「閃電牽制」，也讓外文主播高聲讚嘆，甚至是日本職棒（NPB）的官方社群帳號都轉發了這次的精彩美技。
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中華隊和委內瑞拉的比賽，在前3局形成投手戰，一路維持0：0平手，直到4局下，委內瑞拉才靠著Carlos Perez的兩分砲取得領先，然而，中華隊投手群一路死守分差。
比賽進行到7局下，中信兄弟投手黃恩賜登板接替張奕的投球任務，首打席被Jermaine Palacios敲出安打，陷入1出局、一壘有人局面。黃恩賜在下個打席，面對本季還有在大聯盟出賽的Ehire Adrianza，結果讓他揮空三振。
此外，經驗豐富的林家正，不動聲色地在雙膝跪地的姿勢下，揮臂快傳一壘，讓Jermaine Palacios回壘不急，遭到牽制出局，完成另類三振。這次「閃電牽制」，也讓外文主播高聲讚嘆，甚至是日本職棒（NPB）的官方社群帳號都轉發了這次的精彩美技。
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