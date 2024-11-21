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2024世界棒球12強賽進入4強超級循環賽階段，中華隊今（21日）於東京巨蛋迎戰委內瑞拉，最終以0：2落敗。先發投手「老虎」黃子鵬表現出色，唯一失分出現在4局下，被Carlos Perez扛出2分全壘打，加上打線未能串聯，吞下敗投。賽後，黃子鵬沒有遺憾，表示所有人都會全力以赴到最後一刻。黃子鵬表示，賽前已從預賽影片中了解到委內瑞拉隊打擊實力不俗，但仍抱持「不想輸」的心態迎戰。談到4局下挨轟，黃子鵬說：「每一球都很專注進攻打者，很可惜那一球被對手掌握被帶出去。」「雖然無法掌控結果，但心態可以控制，接下來的比賽，我們會一場一場努力，把握每一次機會，全力以赴。」黃子鵬對團隊守備按讚，「不論是內野手還是外野手，每位選手都是金手套等級，大家彼此信任，既然是一個團隊，聚在一起打國際賽，有沒有盡力去做才是最重要的，認真面對每一球。」中華隊4強首戰落敗，22日將對戰實力堅強的美國隊，黃子鵬說：「我們的投手、守備和打擊水平都在水準之上，當天臨場狀態與掌握度會決定勝負。我每天都武裝自己，為比賽做好準備，選手能做的就是全力以赴，盡最大努力為球隊貢獻。」黃子鵬強調：「從預賽到現在，每一場大家都是專注每一球，接下來會抱持同樣的心情面對比賽，雖然結果我們無法控制，但心態可以，每一天球員都抱持想贏的心態，全力以赴把握每一場球賽。」