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世界棒球12強超級循環賽今天開打，晚間美國將對決地主隊日本，推出44歲左投Rich Hill登板先發，這位效力過13支大聯盟球隊，累積90勝的老牌投手，過往經歷引起日媒注意，也提到他曾當過松坂大輔等日籍球星的隊友。44歲的Hill是美國陣中最老球員，擁有20年大聯盟經驗，在比賽中提供領導力和豐富的經驗，成為隊中重要的精神支柱。預賽期間，他對波多黎各和墨西哥先發，共投6.1局，被敲4安、9三振、2保送，防禦率（自責分率）還是完美的0，開玩笑說自己身體狀況良好，「畢竟我才44歲。」「這通常是20歲時才會做的事情，但我現在依然熱愛棒球，也喜歡比賽。能有機會國家效力，這是一件非常棒的事情。」Hill表示能代表國家參賽是一份榮耀，「不論是代表日本、美國還是委內瑞拉，為自己的國家出賽是一種獨特且令人驕傲的經歷。」Hill強調他的棒球哲學是專注於每個當下，「對我來說，一切在於努力的過程，不論結果如何，能專注在每次投球的瞬間，這才是能與他人不同的地方。」今晚將先發抗日，Hill先禮後兵，稱讚日本棒球水準非常高，對日本棒球充滿敬意，過去曾和福留孝介、松坂大輔、前田健太等日本球員一起比賽，他也表達對日本球員的職業態度留下深刻印象，「日本人以正確的方式比賽。」