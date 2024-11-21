環境部指出，112年全國民眾、企業與團體響應淨灘共1萬1,606場、19萬5,848人次參加，113年1到10月主動淨灘有9,348場、15萬3,369人次，讓我們的海岸更乾淨美麗，但同時也提醒民眾，在淨灘時若發現針頭、信號彈還有爆裂物，可以參考由環境部訂定「海岸風險廢棄物-通報清理作業指引」，讓民眾認識海岸風險廢棄物，並告訴民眾如何處理，快樂淨灘，平安回家。
環境部環境管理署指出，海岸上的廢棄物組成複雜，有部分廢棄物含有潛在風險，若不慎接觸可能對安全及健康造成威脅。淨灘活動中常見的風險廢棄物主要有六種類型：易燃物質容器、毒化物容器、高壓容器、醫療廢棄物、爆裂物及動物屍體。遇到這些廢棄物時，依循「發現、觀察、判斷、處置」四個應變步驟，保護自身安全，依照「海岸風險廢棄物-通報清理作業指引」，認識它並逐步排除或釐清風險，避免直接接觸，並確保自身安全。
環管署署長顏旭明表示，為了進一步降低民眾參與海岸清理的危害風險，製作了宣導資訊，透過生動的圖示提醒參與淨灘者隨時注意，在遇到可疑風險廢棄物時保持冷靜、謹慎應對。若在海岸上看見易燃物質容器、毒化物容器、高壓容器、醫療廢棄物，因其可能有滲漏、揮發、燃燒爆炸和穿刺的風險，建議民眾通報各地方政府1999專線。而若遇到爆裂物及保育類動物屍體，除保持距離外，建議撥打海委會海巡署118專線通報。
環境部也表示，民眾企業團體辦理淨灘，地方政府也會提供相關協助，例如提供專用塑膠袋及淨灘後清運海岸廢棄物，112年民眾及企業清理3,067公噸，113年1-10月清理4,081公噸，推測113年東北季風及三個颱風帶上岸的海洋廢棄物增加，致清理量變大。另外，申請淨灘無需繳交任何費用，只要上海岸清理資訊平台網站提出申請，選擇所要淨灘的海岸線並填具相關資料後，會由淨灘所在地環保單位進行審核，通過後會與申請者聯絡淨灘後垃圾放置地點等相關事宜；如在海灘遊憩發現大量廢棄物散落在海灘（岸）上，可用手機拍照海灘（岸）廢棄物狀況，並至該平台上傳照片及填寫座標等資訊進行通報，海岸管理單位收到訊息後會儘速派員清理，恢復海灘（岸）乾淨。
環境部持續透過跨部會、地方政府量能整合，推動「向海致敬」政策，共同打造更安全、乾淨的海岸環境，也希望更多企業和團體加入淨灘行列，達到企業、環境、生態的多贏局面，落實ESG永續發展目標，讓大家都能盡情享受美麗的海岸環境。
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環管署署長顏旭明表示，為了進一步降低民眾參與海岸清理的危害風險，製作了宣導資訊，透過生動的圖示提醒參與淨灘者隨時注意，在遇到可疑風險廢棄物時保持冷靜、謹慎應對。若在海岸上看見易燃物質容器、毒化物容器、高壓容器、醫療廢棄物，因其可能有滲漏、揮發、燃燒爆炸和穿刺的風險，建議民眾通報各地方政府1999專線。而若遇到爆裂物及保育類動物屍體，除保持距離外，建議撥打海委會海巡署118專線通報。
環境部也表示，民眾企業團體辦理淨灘，地方政府也會提供相關協助，例如提供專用塑膠袋及淨灘後清運海岸廢棄物，112年民眾及企業清理3,067公噸，113年1-10月清理4,081公噸，推測113年東北季風及三個颱風帶上岸的海洋廢棄物增加，致清理量變大。另外，申請淨灘無需繳交任何費用，只要上海岸清理資訊平台網站提出申請，選擇所要淨灘的海岸線並填具相關資料後，會由淨灘所在地環保單位進行審核，通過後會與申請者聯絡淨灘後垃圾放置地點等相關事宜；如在海灘遊憩發現大量廢棄物散落在海灘（岸）上，可用手機拍照海灘（岸）廢棄物狀況，並至該平台上傳照片及填寫座標等資訊進行通報，海岸管理單位收到訊息後會儘速派員清理，恢復海灘（岸）乾淨。
環境部持續透過跨部會、地方政府量能整合，推動「向海致敬」政策，共同打造更安全、乾淨的海岸環境，也希望更多企業和團體加入淨灘行列，達到企業、環境、生態的多贏局面，落實ESG永續發展目標，讓大家都能盡情享受美麗的海岸環境。