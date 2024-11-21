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▲世界棒球12強中華隊複賽第一場對上委內瑞拉，可惜在五局上半留下滿壘殘壘的局面，錯失得分機會。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.21）

▲世界棒球12強中華隊複賽首戰輸給委內瑞拉，先發外野手、台灣隊長陳傑憲表現優異，再度繳出「猛打賞」。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.21）

2024世界棒球12強賽4強複賽在日本東京巨蛋舉行！今（21）日由中華隊對上委內瑞拉火熱開打，可惜最後中華隊以0：2輸掉比賽，由於比賽時間是在中午11點開打，許多上班族都在公司內開直播幫忙集氣加油，相關球迷討論也絡繹不絕，回顧本場比賽第五局上半，當時委內瑞拉已經取得2分的領先，中華隊開始展開一波攻勢，委內瑞拉換投羅德里格斯（Ronny Rodríguez），結果出現亂流，，讓不少球迷大感可惜「五局上拉上去士氣就上來了QQ」、「真的盡力了，五局上看到心臟好痛，好可惜」、而雖然今天中華隊沒能拿下該場比賽勝利，但也打出精彩的一役，陳傑憲在12強的表現大放異彩，，截至目前為止，陳傑憲有0.647的打擊率、11支安打、0.727的上壘率，皆是本屆12強第一名。不少球迷給予陳傑憲熱烈的掌聲而在今天這場比賽結束之後，中華隊下場比賽將在明（22）日上午11時對上美國，請全民一起為中華隊加油打氣！