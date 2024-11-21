2024世界棒球12強賽4強複賽在日本東京巨蛋舉行！今（21）日由中華隊對上委內瑞拉火熱開打，可惜最後中華隊以0：2輸掉比賽，由於比賽時間是在中午11點開打，許多上班族都在公司內開直播幫忙集氣加油，相關球迷討論也絡繹不絕，球迷回顧本場比賽其實已經打得非常不錯，僅第五局上半滿壘殘壘最為可惜，而個人MVP則多數人都選台灣隊長「陳傑憲」。
中華隊複賽戰委內瑞拉惜敗！關鍵第五局大中計最傷
回顧本場比賽第五局上半，當時委內瑞拉已經取得2分的領先，中華隊開始展開一波攻勢，委內瑞拉換投羅德里格斯（Ronny Rodríguez），結果出現亂流，中華隊當時把握機會，在一出局的情況之下攻佔滿壘，同時輪到12強賽手感非常火燙的陳晨威上場打擊。
而陳晨威上場之後，一開始委內瑞拉就投出三顆壞球，眼看大好機會陳晨威只要將球打高打遠，就有機會讓中華隊進帳分數，可惜最後陳晨威未能挑到適當時機出手被三振，中華隊「大中計」在五局上留下滿壘的殘壘，讓不少球迷大感可惜「五局上拉上去士氣就上來了QQ」、「真的盡力了，五局上看到心臟好痛，好可惜」、「五局上真的是最關鍵的一局，大中計之後一定影響士氣」。
中華隊4強循環賽才首戰還有得拼！戰委內瑞拉MVP球迷選他
而雖然今天中華隊沒能拿下該場比賽勝利，但也打出精彩的一役，許多球迷都狂讚MVP是「台灣隊長」陳傑憲，因在本場比賽當中，陳傑憲4個打席全部都上壘，除了一次觸身球保送之外，還敲出3安完成「猛打賞（單場比賽3支安打以上）」。
陳傑憲在12強的表現大放異彩，也追平了單屆12強締造的「連5場敲安」的紀錄，過去達成該項紀錄的有2015年林智勝、王柏融、2019年胡金龍；除此之外陳傑憲今天也完成單屆12強第2次猛打賞的紀錄，是中華隊史上首位能在12強賽事中達成複數次猛打賞的球員，截至目前為止，陳傑憲有0.647的打擊率、11支安打、0.727的上壘率，皆是本屆12強第一名。
不少球迷給予陳傑憲熱烈的掌聲「不愧是台灣隊長！真的太強了」、「陳傑憲真的很讚，單場MVP絕對是他」、「陳傑憲手感真的很火燙，12強猛打賞兩次了，貢獻良多」、「陳傑憲單場MVP絕對沒問題，可惜打線無法串聯攻勢，後面還有機會，中華隊加油！」而在今天這場比賽結束之後，中華隊下場比賽將在明（22）日上午11時對上美國，請全民一起為中華隊加油打氣！
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回顧本場比賽第五局上半，當時委內瑞拉已經取得2分的領先，中華隊開始展開一波攻勢，委內瑞拉換投羅德里格斯（Ronny Rodríguez），結果出現亂流，中華隊當時把握機會，在一出局的情況之下攻佔滿壘，同時輪到12強賽手感非常火燙的陳晨威上場打擊。
而陳晨威上場之後，一開始委內瑞拉就投出三顆壞球，眼看大好機會陳晨威只要將球打高打遠，就有機會讓中華隊進帳分數，可惜最後陳晨威未能挑到適當時機出手被三振，中華隊「大中計」在五局上留下滿壘的殘壘，讓不少球迷大感可惜「五局上拉上去士氣就上來了QQ」、「真的盡力了，五局上看到心臟好痛，好可惜」、「五局上真的是最關鍵的一局，大中計之後一定影響士氣」。
中華隊4強循環賽才首戰還有得拼！戰委內瑞拉MVP球迷選他
而雖然今天中華隊沒能拿下該場比賽勝利，但也打出精彩的一役，許多球迷都狂讚MVP是「台灣隊長」陳傑憲，因在本場比賽當中，陳傑憲4個打席全部都上壘，除了一次觸身球保送之外，還敲出3安完成「猛打賞（單場比賽3支安打以上）」。
陳傑憲在12強的表現大放異彩，也追平了單屆12強締造的「連5場敲安」的紀錄，過去達成該項紀錄的有2015年林智勝、王柏融、2019年胡金龍；除此之外陳傑憲今天也完成單屆12強第2次猛打賞的紀錄，是中華隊史上首位能在12強賽事中達成複數次猛打賞的球員，截至目前為止，陳傑憲有0.647的打擊率、11支安打、0.727的上壘率，皆是本屆12強第一名。
不少球迷給予陳傑憲熱烈的掌聲「不愧是台灣隊長！真的太強了」、「陳傑憲真的很讚，單場MVP絕對是他」、「陳傑憲手感真的很火燙，12強猛打賞兩次了，貢獻良多」、「陳傑憲單場MVP絕對沒問題，可惜打線無法串聯攻勢，後面還有機會，中華隊加油！」而在今天這場比賽結束之後，中華隊下場比賽將在明（22）日上午11時對上美國，請全民一起為中華隊加油打氣！
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