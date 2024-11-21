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▲2024世界12強棒球賽，中華隊對戰委內瑞拉，「老虎」黃子鵬先發，前三局完美壓制，但第四局挨了一發2分砲。（圖／記者葉政勳攝）

▲世界棒球12強中華隊複賽第一場對上委內瑞拉，以0：2惜敗。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.21）

「老虎」黃子鵬今（21）日代表中華隊對委內瑞拉先發，他這場主投4又2/3局、被敲5安、丟2分，表現可圈可點，總計他本次賽會先發3戰，主投12局只被敲5安、丟2分，送出9次三振，堪稱王牌等級的內容。雖然這一場未能再幫助球隊取勝，但有效控制住局面，與其他5名投手只丟2分，讓中華隊之後比較對戰優質率時，仍有一拚的機會。進入到12強超級循環賽階段，所有隊伍都是歷經小組賽考驗脫穎而出，投打實力、臨場狀況和情蒐應變都是頂級，勝負差距很小。今天中華隊安打更多，但委內瑞拉有Carlos Perez的適時一擊得分，我國則否，輸贏就在此分出。不過今天中華隊投手群的表現仍相當出色，先發投手黃子鵬不愧是「美洲殺手」，繼對上多明尼加和古巴之後，今天對委內瑞拉也表現很不錯，除了一次失投挨轟外，總計4又2/3局的投球只被敲5安丟2分，讓中華隊得以保持在有競爭力的局面下，王志煊、張奕、黃恩賜和莊昕諺也都沒有掉分，壓制住本屆賽會已有9轟的委內瑞拉打線。這對於中華隊來說相當重要，因為超級循環賽只有3場比賽，不僅勝負影響晉級冠軍戰的局勢，得1分、失1分也可能造成之後比較對戰優質率的巨大差別。首戰輸球，但中華隊之後還有機會，特別是今天黃子鵬撐了將近5局，目前球隊牛棚戰力保持的都還不錯，對上美國和日本仍有本錢一搏。賽後黃子鵬受訪時也說，「就是把自己武裝好，去面對每一次投球和打擊，剩下就是結果的呈現，我們能做得就是全力以赴。」0勝1敗，中華隊只能拚了。「對戰優質率」是在循環賽中是決定隊伍排名的重要考量依據，用於處理勝負相同的情況，由於短期賽事中，每場必須分出勝負，不接受和局，因此當出現勝負相同且互有勝負的情況時，將計算對戰優質率來決定排名。計算對戰優質率時，首先需要確定每一隊的得分率和失分率：得分率 = 總得分 ÷ 總攻擊局數失分率 = 總失分 ÷ 總防守局數最後，「對戰優質率」（TQB）則由得分率與失分率的差值計算而得，即：對戰優質率（TQB） = 得分率 － 失分率