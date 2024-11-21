我是廣告 請繼續往下閱讀

在南部抓不勝抓的外來種綠鬣蜥，原本只出現在屏東、台南等地區，不過現在綠鬣蜥疑似有「北上」遷徙的跡象。在苗栗縣最近接獲通報看到綠鬣蜥出沒的地區，包括苗栗市區、後龍、竹南都看的到綠鬣蜥蹤跡，而且也已經有15隻綠鬣蜥被捕捉，苗栗當地農民很擔心綠鬣蜥現蹤，恐怕會對農作物帶來嚴重災害。苗栗縣議員在議會提出質詢，希望縣府相關部門重視，及早防範。不過這些綠鬣蜥到底怎麼來，縣府農業處長陳樹義答詢表示，「有些綠鬣蜥是搭貨運車來到苗栗，其中通霄有2隻，是跟著南部的車一起來，坐貨運車上來」。據悉，苗栗縣府查出綠鬣蜥，有頭份市、竹南鎮和後龍鎮，而從2020年至2022年，苗栗縣每年都會各捕捉3隻，2023年的數量倍數成長，有明顯增加趨勢。縣議員張佳玲建議農業處，可以比照南部發放獎金補助移除，或採目前委託捕蜂捉蛇模式，專責捕捉綠鬣蜥，避免屆時出現數量一發不可收拾的狀況。陳樹義答詢時說，縣內綠鬣蜥通報確有增加的趨勢，去年增加到6隻，其中，通霄鎮發現的2隻，是躲藏在貨運車內，隨車從中南部到苗栗。陳樹義也說，民眾如果發現綠鬣蜥，可通報「1999」，苗栗縣府會派員移除，縣府農業處也已向林業及自然保育署，爭取監測計畫補助，依綠鬣蜥被目擊地點，進行環境調查及長期監測並搜尋蹤跡，若發現個體將會立即移除，盡量降低族群擴散機會。