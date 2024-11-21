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剛從2024年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC）的國發會主委劉鏡清今（21）日表示，這次各國都無懼中國眼光，主動與台灣洽談。至於是否有與中國互動？劉鏡清表示，自己在APEC晚宴時遇到中國外長王毅時有去打招呼，說「我來自台灣」，對方也僅有點個頭。以往中國在國際場合都對於台灣與其他國家交流重重設限，也讓各國領袖都難免有些忌憚。但劉鏡清這次參與感覺，「這次感受起來是比較好像已經不太在意了」，覺得台灣處境比以前好很多，感覺比較能平起平坐。當被問到多國與台灣互動時，中國代表是否有在現場使眼色，或是面如鐵色？劉鏡清回顧，沒有類似狀況，大家發言上也都彼此互相，沒有干擾或是刺激，就是各自講各自的，笑說「只是他們的人（中國）發言時間久一點，是一般人的2倍」即便這次我國並沒有與中國方溝通，但劉鏡清有在晚會時與王毅打個招呼，說「我來自台灣」，對方就點個頭而已。對於與哪些國家接觸？他說，最早來接觸的是美國國務卿布林肯（Antony Blinken），因為原本是說好休息時間交流，結果後來因為出現延宕，結果就選擇在場邊直接談，「我想說，哇你真的要談嗎？因為對岸就坐在我們對面！」，但後來雙方就交流十幾分鐘。至於雙方談了什麼，劉鏡清僅透露，雙方談論3個議題，其中比能講的就是台美避免雙重課稅有進展，另外也有提到台積電在美國投資事宜。另外，像是日本經產省大臣武藤容治、泰國商務部長Pichai Naripthaphan等都有密切談話。而因為先前劉鏡清才出訪菲律賓談呂宋經濟走廊，雙方這次也展開半小時談會，針對雙重課稅、電費等議題進行溝通，但是並沒有談到兩國海底電纜事情。針對台日之間有哪些合作？他轉述，石破茂比較想要跟台灣在救災救難有所合作，認為是對方看到台灣公部門及宗教團體在403地震的救災效率；另外，雙方也有提到台日半導體合作。另外，劉鏡清也希望與泰國展開投資合作會議，直言泰國除了汽車產業比較發達，許多產業沒有那麼活躍，所以台灣企業有很多機會可以到當地投資。他也理解，中國很多企業到泰國削價很嚴重，打擊到泰國本土企業，所以對方也積極改變。而讓人最意外的是，劉鏡清說，這次也與俄羅斯次長交流，對方反映自己17年前也曾到過台北，對台北印象好，自己也歡迎對方再來。