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2024世界棒球12強賽進入超級循環賽階段，中華隊今（21）日在東京巨蛋交手委內瑞拉，可惜打線熄火，終場中華隊0：2落敗。此戰「台灣隊長」陳傑憲猛敲3安打，並追平12強隊史連5場敲安，賽後也立即被抓去藥檢驗尿，然而，他卻對跑壘失誤感到十分自責。談到4局跑壘失誤時，陳傑憲坦言，「我比較在意是第2打席安打之後跑壘被觸殺。」回憶當時的情況，他認為自己判斷失誤，「覺得左外野手距離那顆球有點遠，當下沒多想就衝了，結果在二壘前被觸殺。」跑壘失誤讓中華隊失去先馳得點的機會，陳傑憲很自責，「如果我沒出局，加上曾頌恩安打，應該會有得分機會，如果我能處理更好，結果可能就不一樣了。」此戰委內瑞拉派出熟悉的羅戈先發，陳傑憲表示，「他今天企圖心很強，一直攻擊好球帶，跟例行賽感覺不同，所以我當下覺得不能多看球，感覺對了就要出棒。」全場掃出4安打，是全隊打擊現況最佳的打者。黃子鵬有效壓制多明尼加打線，陳傑憲也給予高度肯定，「子鵬投得非常穩定，中南美洲打者本來就難纏，那一轟其實沒有很紮實，打到棒頭就飛出牆外，代表他們的力量真的很大。」陳傑憲對先發投手黃子鵬的表現給予高度肯定，但卻對球隊未能用火力支援黃子鵬感到抱歉，「他丟得這麼好，我們攻擊卻沒給他足夠援助，真的很可惜。」21日輸給委內瑞拉後，22日中午12點對戰美國，23日，陳傑憲表示全隊需要快速振作，「希望明天開始振作起來，開始能夠串連攻勢，讓球隊有更多機會贏球。」