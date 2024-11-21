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▲芝妍（右）、黃載均（左）2年婚姻在昨日正式劃上句點。（圖／芝妍IG）

▲芝妍（左）上個月曾透露，兩人因無法克服彼此的差異而分居，最終達成離婚共識。（圖／芝妍 IG）

▲芝妍（右）2022年以手寫信認愛黃載均（左），還在信中形容男方是「彷彿人生禮物般的男友」。（圖／芝妍IG）

南韓女團T-ara前成員芝妍2022年閃嫁棒球團KT巫師隊球員黃載均，然而今年初卻頻傳婚變，上個月芝妍透過律師發表聲明，證實兩人已經進入離婚程序。時隔1個月，今（21）日韓媒指出雙方經過調解程序後，已於昨日正式結束2年婚姻。芝妍上個月透過律師崔唯娜對外宣布，兩人因無法克服彼此的差異而分居，最終達成離婚共識，隨後芝妍也刪除社群上與老公的所有合照。據韓媒報導，芝妍與黃載均昨日在首爾家庭法院進行調解程序，由雙方訴訟代理人代為出席法院，當天進行了長時間的協商，最終就財產分割等事宜達成協議，短短2年婚姻正式劃下句點。2022年2月，芝妍以手寫信宣布與黃載均結婚的消息，她在信中形容男方是「彷彿人生禮物般的男友」，黃載均昔日也在節目中表示，聽到芝妍的笑聲就能治癒自己煩躁、敏感的內心，甜蜜戀情在當時羨煞眾人。今年6月，有位棒球教練在轉播球賽時，無意間脫口兩人離婚的消息，芝妍在第一時間否認婚變，不過後來便很少在社群中放閃老公，接著黃載均又被爆出與嫩妹喝酒到天亮，當時也讓外界質疑兩人婚姻狀況亮紅燈。