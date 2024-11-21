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▲臺南豐沛的再生能源供給能量，讓企業得以兼顧ESG與RE100，有助提升社會形象並永續經營。 (圖／南市府經發局提供)

繼台積電決定臺南擴大投資，建置5奈米、3奈米先進製程產線後，連帶高科技、高品質供應鏈需求之磁吸效應帶動了整個半導體產業鏈在南科的群聚及周邊物流業、生活服務業投資進駐臺南。市長黃偉哲表示是，受惠全球AI熱潮，積體電路產業引領帶動下，南科臺南園區今年1至8月營業額已超過1兆2千億元，臺南已然成為全球半導體產業矚目焦點。黃偉哲表示，全球前十大IC設計公司如AMD、聯發科、聯詠及瑞昱，世界前五大設備供應商的荷蘭艾司摩爾、美商應用材料、美商科林研發、日本東京威力科創與美商科磊皆落腳臺南。且因應半導體產業發展熱潮，南市府積極環境整備，佈局未來產業需求，規畫並開發產業需求用地及公用需求資源，如招商中的七股科技工業區、新市產業園區及麻豆工業區，及相關水電供應，未來將共同串接形成大臺南半導體衛星產業鏈。經發局林榮川指出，市府團隊持續積極進行軟硬體環境整備，以一站式整合服務及追蹤，協助投資人解決各項問題，儘早落實投資。隨著人工智慧、自駕車、雲端計算等先端應用的大幅成長，國際市場對於晶片的需求一定更為殷切，臺南目前扮演舉足輕重的先進製程晶片生產聚落，未來勢必會有更多的企業蜂擁進駐。經濟發展局也說，除了總設置容量達到4.6GW的綠電，台南市將配合總統賴清德二次能源轉型政策，發展氫能、生質能等多元綠電，讓企業在臺南投資也能兼顧ESG與RE100。至於在供水方面，臺南3座主要水庫每日供應100萬噸自來水，3座已完工或興建中之再生水廠，預計115年每日可提供9萬噸，興建中的海淡廠預計117年底完成第一期產水每日10萬噸，臺南充沛與穩定供應的水電，為企業創造友善生產環境，歡迎國內外優質企業投資，一同為臺南經濟注入新動力。