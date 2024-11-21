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▲林嘉欣（左起）、張艾嘉、劉奕兒、周采詩與導演黃熙一起出席《女兒的女兒》台北首映會。（圖／東昊影業提供）

▲劉奕兒應邀拍攝短髮、帥氣的沙龍照，呈現延續《女兒的女兒》角色的帥氣同志丰采。（圖／LEZ女人國提供）

第61屆金馬獎即將在本週六（23日）在台北流行音樂中心舉行頒獎典禮，大多數獲多項提名的影片團隊都已來到台北，各自為了拚聲勢或是爭取更好的票房做最後衝刺。張艾嘉、劉奕兒分別入圍最佳女主角與女配角的《女兒的女兒》搶在頒獎前一天要在全台各地上映，劉奕兒的帥氣女同志造型大成功，成為外界討論話題，也接到雜誌延續片中造型的沙龍照拍攝邀約。片中演她女友的周采詩，打趣表示真的會愛上她，張艾嘉馬上接口：「我生的！我女兒很棒吧？」在場人們無不莞爾。《女兒的女兒》描述張艾嘉飾演的母親，年輕時未婚生下林嘉欣，卻將她送給別人撫養，稍長才結婚、生了劉奕兒，對她特別呵護，母女之間卻常有衝突。劉奕兒與女友周采詩利用人工受孕，想要有自己孩子，不料在美國出了意外，張艾嘉面對是否把成功受孕的胚胎藉由代理孕母生下來的心理掙扎，幾位女星在片中都有極精彩的表演。張艾嘉坦言感謝導演黃熙給她這麼多空間來詮釋，補充說明：「很多人都問我是不是特別喜歡與年輕導演合作，我想說的是，我不只是喜歡跟年輕導演拍片，更是喜歡跟好導演一起創作。」林嘉欣與張艾嘉認識20多年才有機會一起演戲，雖然好友李心潔還特別叮嚀她神經要繃緊一點，但她甜笑說到：「 跟張姐對戲很自然，尤其是看她一聽到Action就進入角色狀態的瞬間非常迷人，我也學到很多。」張艾嘉則對片子裡的兩個女兒都很欣賞，笑道：「我的遺憾是沒有生女兒，還好拍了《女兒的女兒》讓我多了兩個寶貝女兒！」連續兩年入圍金馬獎女配角的劉奕兒，在《女兒的女兒》一場祖兒抱著周采詩落淚的戲，顛覆華人女同志角色剛強的既定框架，讓觀眾看到外表帥氣的一方可能是脆弱的、孩子氣的，女同志也可以是顛覆外界印象的那麼多變，多年來致力於新世代女性及酷兒觀點發聲的《LEZS女人國》，就請她再度以突破框架的視角，獨特詮釋新世代中性美學。劉奕兒坦言：「我喜歡現在短髮的樣子，跟長髮的感覺真的很不一樣。」她很期待能有更多機會演出需要短髮造型的角色，讓觀眾看到更不同風貌、多元化的她，而她為《LEZS女人國》的演繹，也呈現出現代女性多面向的丰采。