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勞動部發展署北分署驚傳吳姓資訊分析師在辦公室輕生。經查北分署內不僅存在職場霸凌現象、多項違規項目，更被發現並非個案。新北勞工局今（21）日上午派員勞檢，下午表示，目前初步發現受理申訴案件未按程序啟動調查、加班費給付不足2項違規，屆期如未改善，最高可罰115萬元罰鍰。據悉，雖然勞發署北分署屬於公務機關，但其中許多同仁都是屬於適用《勞動基準法》的承攬人員。新北市勞工局勞動檢查處今日前往往北分署實施檢查，說明18日接獲檢舉排定今日前往北分署瞭解。經查，北分署雖有訂定「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，但未辦理職場危害評估、危害預防訓練，也未見完整的執行紀錄。另外，針對受理的部分申訴案件，亦未依自訂的程序規定啟動調查，勞檢處將依《職業安全衛生法》通知限期改善，屆期如未改善，最高可處15萬元罰鍰。第二，新北市勞工局針對《勞基法》工時及加班費部分，未發現北分署有違反《勞基法》規定。至於該分署委外資訊廠商，初步發現則有加班費給付不足情事，未來違法事實再經確認，最高可處100萬元罰鍰。針對本次檢查，勞動部上午表示，新北市政府勞檢處及職安署今日對於北分署進行勞檢，查察有關職場不法侵害預防及勞動條件（工時、工資、出勤紀錄等）是否符合《職安法》及《勞基法》之規定，勞檢結果會由新北市勞動檢查處適時對外說明。