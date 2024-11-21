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合庫金控今（21）日舉行今（113）年第3季線上法人說明會，並公布今年前9月合併稅後淨利新台幣162.25億元，年增8.24%，每股稅後盈餘（EPS）1.04元，對於明年股利發放政策，強調在兼顧相關法規下，就可供分配盈餘提撥30%至100%分派股東股利，其中現金股利不低於股東股利的10%，其餘為股票股利。至於央行祭出第7波選擇性信用管制對房市影響，在成屋與預售屋觀望氣氛加重之下，對未來半年房市景氣保守看待。合庫金獲利主體仍來自核心子公司合庫銀行，累計前3季稅後淨利155.55億元，年成長逾1成，全行總放款餘額及總存款餘額分別較年成長9.19%及7.16%，存放比76.15%，逾放比率0.17%及備抵呆帳覆蓋率678.06%，資產品質穩健，第一類資本比率及資本適足率達12.93%及14.99%，符合金管會訂定D-SIBs 113年底內部管理資本要求標準。業務推展方面，核心子公司合庫銀行授信業務動能續揚，辦理6大戰略產業放款截至9月底的放款餘額近8000億元，排名第2名，另辦理中小企業放款截至9月底的放款餘額逾8400億元，位居第2名。對於股東關心的明年股利發放政策，合庫金強調，為持續擴充規模與增加獲利能力，在兼顧相關法規下，就可供分配盈餘提撥30%至100%分派股東股利，其中現金股利不低於股東股利的10％，餘為股票股利。至於明年房市展望，合庫金表示，9月房屋買賣不論成屋或預售屋都較8月減少14.8%及26%，預售屋年減22%，由於資金成本提高，也提高借款利率，加上央行推出第7波選擇性信用管制，買房因貸款條件趨嚴，成屋與預售屋觀望氣氛濃，對未來半年房市景氣保守看待。不過，合庫銀行10月土建融月增8億元，但因央行對建商購地貸款成數及動工期限沒放寬，建商推案漸趨保守，轉向都更危老案件，因此，合庫也會慎選優良建商及承做危老案件。至於房貸部分，目前合庫銀行首購年利率平均2.47%，第2房利率3.268%，央行信用管制主要影響在投資客及非首購族，目前合庫撥貸首購占70.9%，評估對合庫房貸業務影響有限。對於景氣展望，合庫金分析，自疫情以來，全球對抗通膨已見成效，另美國經濟穩健成長，新興市場和發展中經濟體的成長前景穩定，國際貨幣基金（IMF）預期今、明年全球經濟成長率皆為3.2%，保持穩健，惟仍須留意地緣政治及氣候風險等因素影響。另中華經濟研究院上修今年台灣經濟成長率至3.96%，主因人工智慧（AI）相關商品需求續強，帶動出口擴張，民間投資亦因庫存去化改善等因素，促使投資意願回升，另就業市場穩定及股市財富效果挹注，使民間消費動能延續。不過，合庫金也坦言，明年確實是不確定較高的一年，主要國家貨幣政策走向將受地緣政治及政治因素所影響，尤其川普明年1月接任美國總統後，其政見包括減稅、提高關稅及移民政策、財政赤字等，對全球經濟、金融市場股、債市及外匯影響，大家都嚴陣以待，市場9月預估明年美國會降息4碼，若川普上任後，美國通膨再起，降息幅度會再縮減。