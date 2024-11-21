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民眾黨12月7日即將舉行黨代表選舉，各方人馬磨刀霍霍。民眾黨立院黨團總召黃國昌今（21）日透露，曾代表民眾黨參選立委的淡江大學助理教授何景榮日前傳訊息給他，要他向黨秘書長周榆修說「謝謝」，原因竟然是他想選黨代表，但一時大意遷了戶籍，導致資格不符。何景榮認為周榆修鐵面無私，能切實執行黨的規則，證明民眾黨是個有制度、有紀律的政黨。民眾黨秘書長周榆修、立院黨團總召黃國昌、吳春城等立委，今下午出席壯世代教科文協會「從前從前自傳書種子講師訓練班啟動」記者會，會前受訪時，周榆修被問到，外傳前立委、現任中市府顧問蔡壁如「蠢蠢欲動」，出有意爭取副主席？周榆修則笑回：「不只是蔡壁如委員，全民眾黨大家不是蠢蠢欲動，大家都是生龍活虎。」黃國昌聞言也拿走麥克風，笑說要分享一個故事。他說，淡江大學助理教授何景榮日前傳訊息給他，要他幫忙向周榆修致謝。他問了原因後，竟然是何景榮想選黨代表，但因為他自己的疏忽遷了戶口，導致不符合規則。「他從這個小的例子要我謝謝周榆修，他說榆修鐵面無私、規則非常清楚，沒有因為景榮在黨內好像某程度上音量比較大就放水，切實執行黨的規則，不合格就刪掉。」黃國昌強調，台灣民眾黨是一個有制度、有紀律的政黨，在黨秘書長周榆修的推動之下，一切黨務正常。至於名嘴郭正亮質疑，立委黃珊珊在《憲訴法》修法意見不同，又沒出席《財劃法》審議，可能是民眾黨的「內鬼」？黃國昌則重申，民眾黨團經黨團決議後，會提出自己的《憲訴法》版本；至於《財劃法》審查，黃珊珊從頭到尾都有參加，「我們有自己的黨版，也希望其他政黨能支持民眾黨所推出的最好的版本。」