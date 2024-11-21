我是廣告 請繼續往下閱讀

▲來東京球場為中華隊加油的台灣球迷。（圖／記者葉政勳攝）

2024世界棒球12強賽超級循環賽，中華隊今（21）日在東京巨蛋以0：2不敵委內瑞拉，雖然未能拿下勝利，但台灣球迷熱情應援，將東京巨蛋變成主場，讓中華隊球員感動不已，當家游擊手江坤宇表示：「台灣球迷真的很厲害！希望能打出讓台灣人感動的比賽。」此戰羅戈掛帥先發出戰中華隊，主投4局被敲3支安打，投出5次三振。談到羅戈今日的表現，江坤宇說：「羅戈今天真的很難突破，直球、曲球、變速球都相當有威力。」為了搶下首勝，委內瑞拉使用投手車輪戰，換投時機相當果斷，讓中華隊一分難求遭到完封。「他們適時針對左打換左投、右打換右投，最後一局換上富藍戈後，真的不好應付。」江坤宇表示。今天中華隊就敗在一發兩分砲，江坤宇坦言很可惜，「今天（黃）子鵬投得很好，大家守備也都很到位，每個人都很想贏。比較可惜的就是那支全壘打。大家都很想贏，但結果還是差了一點。」今日東京巨蛋現場氣氛宛台灣主場，不少球迷不惜花費高昂機票與住宿費，只為到場替中華健兒應援，讓江坤宇直呼感動，「從右外野到一壘後方，整個右半邊都是台灣球迷，真的很厲害！謝謝球迷讓我們在這邊也能聽到這麼熱情的應援聲，很感動。」接下來將要對戰美國，江坤宇表示：「雖然今天輸了，但休息一下，明天又是新的一天。對美國我們會盡全力在場上表現，希望能帶給台灣球迷更多感動。」