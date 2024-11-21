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11月19日一名46歲中國籍男子在菲律賓馬尼拉街頭被刺傷身亡，當地警方稱，兇手在動手前毫無征兆，現在正追捕兇手並調查作案動機。菲律賓媒體指出，兇手可能也是中國公民。警方稱，受害人被刺前在路旁，似乎在等待人，隨後行兇者走向車輛，毫無征兆地刺傷他。行兇者作案後步行離開現場，受害人駕駛車輛繼續行駛一段路後停下，當警方趕到時受害人已流血過多身亡。綜合菲律賓媒體報導，19日事發後，交通管理員發現受害人倒在座位上，警方到場後確認他傷重身亡。警方稱，受害人身上有四處刀傷，分別在大腿和左臂，目前警方正在追捕行兇者並調查作案動機。由於事件發生於馬尼拉鬧區，事發後還有路人經過受害人的車輛，警方正在傳喚目擊證人提供線索。而從監視器畫面中可以看到兇手身穿藍衣，在馬尼拉街上作案後快步離去，兇手可能也是中國人，而且尚未被警方抓到，警方正在調查和比對兇手的身份。